李眉蓁選市長落敗 吳敦義臉書感謝高雄對他的栽培與愛護

高雄市長補選國民黨市長候選人李眉蓁落敗，曾任高雄市長的國民黨前主席吳敦義晚間在臉書表示，對選舉結果雖然遺憾但尊重，也期望新市長陳其邁能清廉無私、腳踏實地，讓高雄未來更美好，市民的生活更富裕。

吳敦義表示，對於高雄市以及277萬市民而言，這個市長不只是主持今後二年多的市政而已，還要擘畫高雄未來發展的新藍圖。

吳敦義也細數自己主政高雄時政績，表示他在高雄服務8年半，在這裡交到了很多的好朋友，也為鄉親爭取不少的建設，有他開闢的道路、公園、他興建的焚化爐、國民住宅，他要求設立的大學與更換的自來水管等等。

吳敦義舉例，昨晚李眉蓁造勢晚會所在地的「台糖物流園區」，也是當年他當市長時規畫的多功能經貿園區一部分；附近205兵工廠，他從當市長就開始要求遷移，一路緊盯到當副總統，現在已決定要遷至大樹與203兵工廠合併。

吳敦義又提到，距離「夢時代」很近的亞洲新灣區，其中的高雄展覽館、旅運中心、海洋文化及流行音樂中心三大建設，也是他當行政院長時，由中央全額撥款興建。

吳敦義說，他自己無論是當市長或行政院長、副總統，都很努力、認真打拚，這都是為了回報高雄及全國鄉親對他的栽培與愛護。