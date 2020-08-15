吳益政敗選柯文哲缺席記者會 賴品妤狠酸：這人怎麼這樣？

高雄市長補選開票結果出爐，民進黨候選人陳其邁以67萬票拿下高雄市長寶座。民眾黨候選人吳益政得票則未如預期，僅拿下3萬8960票，且因得票數未達選舉人總數1/10，連200萬元的登記保證金也無法拿回。

高雄市長補選投票前一天，柯文哲於下午抵達高雄後，陪吳益政掃街拜票至最後一刻。然而，民眾黨在這次補選中未達到預期的得票結果，稍早競選總幹事蔡壁如陪同吳益政召開記者會發表敗選感言，但現場卻不見黨主席柯文哲的身影，引發外界討論。

對此，民進黨立委賴品妤也在臉書發文砲轟柯文哲，「這人怎麼這樣？」，她在留言中提到，國民黨主席江啟臣都陪著候選人李眉蓁宣佈敗選，反觀柯文哲卻不見其蹤影，狠酸「還有推坑選這麼大的選舉直接閃人的喔」。

隨後賴品妤再加碼發文抨擊，直接開嗆「以前有無情無義，是我敦義；今有柯伯寡恩，那個已經沒用了」，暗指柯文哲選輸後直接甩鍋，忘恩負義。

補選結果揭曉後，柯文哲雖未出席吳益政的敗選記者會，但也在臉書發文表達對此次選舉結果的想法，他引用國父的名言「革命尚未成功，同志仍需努力」，認為民眾黨本就難在藍綠的夾殺下殺出重圍，但仍會繼續努力，為高雄鄉親服務。