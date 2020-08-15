韓國瑜爆「鵝蛋助孕」 柯文哲：當笑話聽一聽就好

台北市長、民眾黨主席柯文哲今日到台中和平梨山地區，並夜宿谷關，明日將幫黨內台中市和平區長候選人張瑞紘輔選。針對韓國瑜的「鵝蛋助孕法」，柯文哲表示，「當笑話聽一聽就好。」

韓國瑜昨日幫李眉蓁站台時自爆曾推薦李「吃鵝蛋」助孕；柯文哲被問到此事，他回應，「這個問題他要去問婦產科，或是其他科」，並呼籲不用因為一句就去追根究底，聽一聽覺得不對，就把他當笑話聽一聽就好。

至於柯文哲的形象無法有效傳給吳益政？柯文哲說，台灣是一個成熟的民主社會，以前有個客觀說法叫433組合，候選人占40%，政黨組織占30%，另外30%為選舉過程的意外事件，選舉是多面向，不可能是單一因素，也不可能一個人的光環轉給另外一個人，如果有效，每場就找劉德華、蔡依林、林志玲來站台就好。