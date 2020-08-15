影／總統今第4度參訪台中萬和宮還願遇天雨鄉親情不減

蔡英文總統今天下午第四度參訪有336歷史的台中萬和宮，蔡英文去年總統大選前曾到萬和宮參拜，今天在交通部長林佳龍、立法院副院長蔡其昌等人陪同下，到萬和宮上香祈福，並感謝媽祖庇佑。即便天雨，擋不住在廟埕守候的鄉親的熱情，高喊「總統好！」爭相拍照。

萬和宮董事長蕭清杰說，蔡英文曾於2011年、2018、2019年到萬和宮，今天是第四度參訪，此行感謝媽祖等神明保佑她順利連任，以及國人順利守住疫情防線，今天上香感謝並祈福。

蔡英文車隊在今天下午2時20分抵達萬和宮，蕭清杰率董監事歡迎，不少聞訊趕來的鄉親把廟埕廣場擠得水洩不通，此時，突然下起大雨，鄉親高喊「總統好！總統好！」蔡英文面露微笑，向鄉親們拱手致意。

蔡英文隨後在廟方人員與林佳龍、蔡其昌、立委黃國書、張廖萬堅、何欣純，前立委劉文慶，市議員張耀中、何文海，以及台中小英之友會總會長李茂盛陪同等人進入正殿上香祈福。

在廟埕守候的鄉親很熱情，沒有因天雨減退，看到蔡英文步出廟口時，熱情高喊「總統好！」

蔡英文因天雨，取消在廟前合影，直接到萬和大樓一樓與萬和宮董事長蕭清杰等人茶敘，席間總統提及，萬和宮來過幾次，印象深刻，也記得曾贈送萬和宮「霖雨濟度」匾額。