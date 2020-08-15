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影／2022台中市長支持誰？蔡英文笑而不答

聯合報 / 記者余采瀅／台中即時報導
交通部長林佳龍、立法院副院長蔡其昌、立委何欣純今天下午陪同總統蔡英文到北屯南興宮參拜。記者余采瀅／攝影
交通部長林佳龍、立法院副院長蔡其昌、立委何欣純今天下午陪同總統蔡英文到北屯南興宮參拜。記者余采瀅／攝影

距離市長選舉還有兩年多，誰要挑戰台中市長盧秀燕？引發外界關注。總統蔡英文今天在台中行程滿檔，今天下午3時到北屯南興宮參拜，民進黨台中市長可能參選人，包括交通部長林佳龍、立法院副院長蔡其昌、立委何欣純都陪同出席，面對媒體詢問「2022台中市長選舉支持誰？」蔡英文笑而不答，匆匆上車。

前台中市長、交通部長林佳龍、立法院副院長蔡其昌、立委何欣純是三名熱門台中市長人選，蔡英文今天下午在三人陪同下，前往北屯南興宮參拜。廟方人員表示，總統選舉時蔡英文曾到廟裡參拜，這次是來還願。

媒體也詢問蔡英文「2022台中市長選舉支持誰？」蔡英文笑而不答，媒體再問「2022支持誰選台中市長？」，蔡英文仍不發一語就匆匆上車。

交通部長林佳龍、立法院副院長蔡其昌、立委何欣純今天下午陪同總統蔡英文到北屯南興宮參拜。記者余采瀅／攝影
交通部長林佳龍、立法院副院長蔡其昌、立委何欣純今天下午陪同總統蔡英文到北屯南興宮參拜。記者余采瀅／攝影

蔡英文 台中市

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