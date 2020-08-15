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「人家外國對國會是足尊重」 游錫堃拋推動立院遷建

聯合報 / 記者周志豪／台北即時報導
立法院空間不具國會規模，現址不僅是向台北市政府承租，還有多棟建物被指定為古蹟或歷史建築，也阻礙後續改建空間，多年來均有遷址擴建聲音。立法院長游錫堃今出席世界彰化同鄉會時再拋立法院遷建議題，盼各界提供建言。記者周志豪／攝影
立法院空間不具國會規模，現址不僅是向台北市政府承租，還有多棟建物被指定為古蹟或歷史建築，也阻礙後續改建空間，多年來均有遷址擴建聲音。立法院長游錫堃今出席世界彰化同鄉會時再拋立法院遷建議題，盼各界提供建言。記者周志豪／攝影

立法院空間不具國會規模，現址不僅是向台北市政府承租，還有多棟建物被指定為古蹟或歷史建築，也阻礙後續改建空間，多年來均有遷址擴建聲音。立法院長游錫堃今出席世界彰化同鄉會時再拋立法院遷建議題，盼各界提供建言。

游錫堃表示，立法院作為台灣國會，日治時代的台北第二女子高中的校舍，占地僅5884坪，比宜蘭縣議會還小，裏面很多空間不足，還有幾十年延續下來的違章建築與占用道路用地問題，他一直思考立法院未來到底要怎樣遷建。

游錫堃說，1992年立院編了100億元預算要遷建，到最後因為有些資深立委說未來立法院要遷回去南京，怎麼可以興建新院區，最後沒有建成；1999年又編241億元預算，但之後因九二一大地震，又沒有蓋成，到現在已幾十年。

游錫堃感嘆，先進國家像是美國的國會「足好」，美國總統要就任不是在總統府或白宮，而是要去國會山莊；英國國會則是除了把男變女、女變男做不到以外，無所不能，「人家外國對國會是足尊重」。

游錫堃說，台灣每一件事都進步，有101大樓，只不過國人會去外國參觀人家國會，但奇怪外國人來台灣都不會來參觀我們的立法院，甚至本國人也常聽到相約去參觀總統府，但除非是立法委員選民，沒聽說有人要來看立法院。

不過對於立法院遷建，游錫堃坦言，「其實這很困難」，現在正請教各界要如何做，也盼各界給意見。

其實立法院遷建議題首次正式提出規劃是在1993年，當時預計遷建新院址在台鐵華山車站舊址（現華山大草原希望廣場），但因經費過於龐大，導致立法院內外的反對聲浪過大而未決。

至1999年立法院第二次提出遷建計畫，地點則改為台北市仁愛路空軍總部舊址，但最後因都市計畫變更作業不順，各界意見不一，最後仍未完成遷建。2011年立法院再提遷建計畫，但因空總舊址行政院已另有規劃，最後仍不了了之。

立法院 游錫堃 歷史建築

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