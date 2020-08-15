即時短評／補選過後⋯ 高雄新市長挑戰才開始

今天是高雄市長補選投票，也是高雄市民今年第三次投票，高雄今年選不停，從年初總統大選，6月市長罷免投票，7月底還經歷高雄市議長補選，如此密集選舉，是台灣自治史上罕見情況。今天完成市長補選後，選舉激情、紛擾將放下，套句韓國瑜說的「不是每件事情都是政治」，別再對立內耗，才是城市之福。

市長補選開票作業預計晚間7點前結束，新市長就會誕生，補選市長任期到2022年12月24日，只有2年4個月，民進黨陳其邁強打「兩年拚四年」，展現他能立即上手加速衝刺市政決心，國民黨李眉蓁強調她能延續清廉專業團隊的市政願景，民眾黨吳益政也有自信會是解決市政問題最佳人選。

不管誰當選，上任後都要面對棘手的財政負債、環境汙染、產業轉型、城市競爭等問題，今晚勝負已定後，新市長的挑戰才剛開始。

過去兩年，高雄成了台灣的政治中心，全台灣高度關注高雄，各家電視台幾乎都成了高雄台，6月6日更是戲劇性一天，高雄一夕之間罷了市長、沒了議長，隨著市長補選結束，政治熱總算能降溫，但選舉過程的撕裂、對立，短時間恐難化解。

網路上互酸攻訐、政見會上唇槍舌戰、選前之夜搖旗吶喊等，都是民主的模樣，也是民主可愛也可貴之處。藍綠兩黨都不是高雄人的爸爸，市民才是這座城市主人，敢愛敢恨的高雄人接連展現強大民意，勢必讓新市長心存敬畏，市民也會用更高標準來監督新團隊。