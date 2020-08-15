春露3年大變身？ 孫大千批民進黨「把台灣當成是我家」

本報上周揭露，去年捲入農委會「一四五○網軍事件」的春露有限公司，半年內兩度得標台鐵局標案、進帳1549萬元。台鐵稱一切合法，但記者進一步追查發現，台鐵去年底首度開標六百萬元的「工程建設暨政策網路行銷」的勞務採購契約，與三年前農委會開出的「新農業政策多元傳播案」標案的服務建議書，有11段文字高度雷同，兩案得標廠商春露、樂齊，更曾被立委踢爆是同家公司。對此，國民黨前立委孫大千今在臉書指出，民進黨現在是真的「把台灣當成是我家」了。

孫大千說，不但把政務官的缺額佔滿，還要再增加政務官的任命範圍，接著瓜分文官體系，最後連政府標案也不放過，力行「藏兵於民」的政策，用台灣人民的血汗錢來養自己的文宣部隊和網軍體系。

孫大千說，更奇妙的是，明明媒體已經報導得沸沸揚揚了，這中間有沒有涉及綁標、圍標、或是圖利的行為？需不需要負起行政責任或是法律責任？反正監察院和檢調單位也是自己人，大家都睜一隻眼閉一隻眼。

孫大千表示，當球證、旁證、裁判、主辦、協辦、和球隊，全部都是自己人的時候，國家資源被盡情分享，吃乾抹淨，一點也不令人意外。