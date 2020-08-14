跨黨派挺陳其邁！陳柏惟催票：沒有人市長準備兩年半的啦

高雄市長補選明天投票，民進黨高雄市長補選候選人陳其邁團隊今天晚間在鳳山舉辦「選前之夜．高雄大邁進」造勢晚會，蔡英文總統、副總統賴清德、行政院長蘇貞昌都會前往站台。台灣基進黨立委陳柏惟暖身開場，「沒有人市長選舉準備兩年半的啦」，向高雄人大催票「明天出來投票」。

陳柏惟開場時先連喊多聲「高雄，你好不好」，接著切入重點，表示陳其邁2018年投入高雄市長選舉，從初選就開始研究政策，大街小巷拜票，但可惜「2018年底敗選了」。陳柏惟心有戚戚焉地說，「那時，我們兩個都失敗，但都沒流眼淚」，因為堅信，贏的人做的好就鼓勵，「但如果贏的人做不好，我們把他換掉」，一席話諷刺意味十足。

陳柏惟說，陳其邁去年接任行政院副院長，當時台灣嚴重面臨中國威脅，包括香港國安法、新冠肺炎疫情等，但他一肩扛起台灣安全責任；時隔兩年半，陳其邁再回來參選高雄市長，「高雄民主政治歷史以來，沒有人市長選舉準備兩年半」，相信他絕對不是「唬洨、說白七」的人，「一定是準備最好的人」。

陳柏惟帶動全場支持群眾激喊「高雄加油、陳其邁凍蒜」，向高雄人喊話「明天出來投票、北漂青年回高雄投票」。

綠營「選前之夜．高雄大邁進」展現「大團結」氣勢，不僅蔡英文總統、副總統賴清德、政院長蘇貞昌等民進黨大咖都將到場站台造勢，黨籍立委不分派系力挺，立委邱志偉、林岱樺、賴瑞隆、許智傑也都會現身，立委邱議瑩、劉世芳、李昆澤、趙天麟接下主持工作，黨籍高雄市議員也都團結力挺。

不只綠營團結，台灣基進黨立委陳柏惟、時代力量立委黃捷也「跨黨派」現身表態「挺邁」。