回應馬英九軍演說 蘇貞昌：唱和中國會被國人唾棄

美國衛生部長離開台灣訪問之後，中國大陸宣布進行臺灣海峽軍演，前總統馬英九今天回覆說因為兩岸關係搞不好，所以才會有軍演，並強調在他任內沒有軍演這回事，行政院長蘇貞昌今天下午視察曾文水庫時，回應媒體詢問強調，中國見不得台灣好，還窮兵黷武，台灣內部還有人唱和中國，一定會被國人唾棄。

蘇貞昌表示，大家看到中國答應香港人50年不變，結果現在抓香港為民主自由爭取的人，讓世界譴責，就知道台灣維護主權是多麼重要。

蘇說，美國衛生部長獲川普總統指派，特別來肯定台灣防疫成就，並且和台灣的衛福部長，兩個部長簽相關協議，我們兩國之間要好好來進行防疫工作、彼此學習以及新的疫苗研發，能夠互助合作，這都是好事。