新監院彈劾公懲會前委員長！監委：司法不能有錢判生 無錢判死

新監察委員上任，今通過新監院的第一項彈劾案，針對公懲會前委員長石木欽於1997年至2017年，長期與涉訟當事人翁茂鍾飲宴、球敘等不當接觸，且未盡到迴避相關案件的義務等，由審查委員以12票全數通過，彈劾成立，移送懲戒法院。

前公懲會委員長石木欽去年被檢方查出在擔任最高法院庭長、台灣高等法院院長期間，因接受不當飲宴、和當事人過從甚密，違反法官法等10項規定，違失情節重大，決議送監察院審查。石木欽因此請辭，成為我國司法史上首位因違反行政倫理而下台的公懲會委員長。

監察院今舉行記者會，公布彈劾案結果，並指出，老牌紡織廠「佳和集團」的第二代接班人翁茂鍾曾涉及多起炒股案，而在涉及5件官司期間，與石木欽多有接觸，包括在百利案訴訟審理期間，石仍接受宴請，且與翁的委任律師楊永成見面討論案情，以及在怡安公司炒股案、應華炒股案、佳和炒股案的審理期間，石亦不當接受宴請。

甚至石木欽也被發現在翁茂鍾所涉民、刑事訴訟案件審理期間，不當買進翁茂鍾所經營控制的怡安公司股票，再賣出獲利；並以兒子名義，於2008年6月向佳和公司不當買進翁茂鍾所經營的聯亞公司股票100張，並於2014年7月，聯亞公司股票於興櫃掛牌後，以每股300元以上價格賣出獲利。

對此，監察院由監委王美玉、高涌誠提案彈劾，認定石木欽違反公務員服務法、法官法等，有損法官獨立、公正、廉潔的形象，違失事證明確，監察院審查會於今日投票表決，以12票成立，0票不成立，通過彈劾案。

王美玉、高涌誠則指出，該彈劾案在上一屆監委當中已有討論，正反方辯論激烈，但最後審查會投票表決，以不成立票數大於成立票數，未能通過彈劾案。

高涌誠指出，石木欽辯稱，他被宴請的事實皆源自翁茂鍾的記事本紀錄，且他接受宴請，未必有影響案情之實，且部分案件已過10年追訴時效，監察院不該受理，但高涌誠質疑，難道石木欽作為法官，沒有考量到利益迴避的問題？而如此行為，應當要向社會做披露，也盼司法界得以借鏡自省，不要再回到過去「有錢判生、無錢判死」的陋習。