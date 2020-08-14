插旗非洲之角？外媒：台灣提議在索馬利蘭設軍事基地

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聯合報 / 記者徐偉真╱台北即時報導
索馬利蘭總統阿布迪(右2)、副總統賽利希(右1)日前在總統府接見由中非合作論壇事務大使周欲曉(左3)領軍的中國大陸外交部代表團，最左邊為中國大陸駐索馬利亞大使覃儉。圖/取自索馬利蘭外交部推特
索馬利蘭總統阿布迪(右2)、副總統賽利希(右1)日前在總統府接見由中非合作論壇事務大使周欲曉(左3)領軍的中國大陸外交部代表團，最左邊為中國大陸駐索馬利亞大使覃儉。圖/取自索馬利蘭外交部推特

索馬利蘭媒體「索馬利蘭標準報」（Somaliland Standard）12日報導，台灣和索馬利蘭將互設代表處，台灣曾提議在索馬利蘭設立軍事基地，「但中國大陸可不樂見這個情況」。

索馬利蘭標準報報導，索馬利蘭總統阿布迪（Muse Bihi Abdi）日前接見由中非合作論壇事務大使周欲曉領軍的中國大陸外交部代表團，雙方達成共識，將加強索國和中國大陸雙邊長久以來的經貿和社會合作。

報導指出，中國大陸希望藉由這次會面，中斷索馬利蘭和台灣將建立的雙邊關係，但阿布迪立場堅定地拒絕了任何要求和台灣中止發展雙邊關係的提議，並指出他正在研究如何和台灣加強雙邊關係。

報導指出，索馬利蘭和台灣7月初簽署議定書，雙方將在首都互設代表處並指派代表，台灣提議在索馬利蘭設立軍事基地，但中國大陸可不樂見這個情況。

報導指出，在會議上，阿布迪向陸方代表團介紹了在索國人民和政府合作下，國際社會注意到索國的發展，也將在索國投資；阿布迪說，從民主化的過程、選舉、政黨形式等等來說，索國是「非洲之角」的典範。

索馬利蘭位於非洲之角西北部，位處亞丁灣要進入紅海的轉角，地理位置具戰略意義，索馬利蘭的柏培拉港（Port of Berbera）連結亞丁灣，具有石油路線戰略地位，俄國計畫在索馬利蘭建造軍事基地，而中國大陸在索國鄰國吉布地設有軍事基地。

索馬利蘭 非洲

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