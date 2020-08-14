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江啟臣：兩岸問題非戰爭能解決 輕啟戰端只會製造仇恨

聯合報 / 記者王寓中／台北即時報導
國民黨主席江啟臣表示，兩岸問題不是靠戰爭就能解決。圖／取自江啟臣臉書
國民黨主席江啟臣表示，兩岸問題不是靠戰爭就能解決。圖／取自江啟臣臉書

今天說是「空軍節」，也是「國際慰安婦日」。國民黨主席江啟臣在臉書表示，兩岸問題不是靠戰爭就能解決，這些特殊的紀念日，除了感念先烈先賢為中華民國主權、台灣尊嚴犧牲寶貴生命，才能造就今天的自由、民主與繁榮，更要時時警惕自己，輕易挑起戰爭可能不是「解決問題」，而是製造更多難解的問題與仇恨。

江啟臣表示，國民黨是中華民國唯一經歷過戰爭的政黨，也是唯一倡議民主而領導革命的政黨。革命無庸置疑是國民黨創黨的基因、捍衛民主與自由的決心，國民黨從不怯戰，但也因為走過戰爭，所以更知道和平的珍貴與得之不易。

江啟臣說，國民黨完全無法認同中共在台海周邊進行軍事行動，威脅台灣安全，製造兩岸緊張，破壞區域穩定。海峽兩岸的問題，只有透過對話、交流與善意才能化解對立，動輒「文攻武嚇」只會加深兩岸人民的裂痕，製造仇恨，留下更多難解的問題。

國民黨呼籲中國大陸，立刻停止在臺海周邊的軍事演習以及非必要的軍事動作，挑釁的軍事行動只會讓兩岸民心越離越遠。此外也提醒民進黨政府，提供人民安居樂業、繁榮發展的政經環境，是執政黨的天職。任何以人民生命財產安全為籌碼，利用「戰爭邊緣」進行大內宣的政治牟利，都是昧於良心的狼子野心，「兵者，國之大事，死生之地，存亡之道，不可不察也。」

國民黨 戰爭 江啟臣

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