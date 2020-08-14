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朱被問是否與韓、侯爭黨主席 表示將推動國民黨改革

聯合報 / 記者巫鴻瑋／新竹即時報導
朱立倫上午表示將全力補選，之後再討論、推動國民黨改革。記者巫鴻瑋／攝影
朱立倫上午表示將全力補選，之後再討論、推動國民黨改革。記者巫鴻瑋／攝影

國民黨前黨主席朱立倫上午被問是否會與韓國瑜及侯友宜競爭黨主席一位，他表示目前黨內最重要的是補選，會全力支持李眉蓁補選高雄市長，接下來就是推動國民黨改革、推動修憲，但現階段還不會討論，因為都是明年以後的事，並呼籲國民黨及支持者大家一起努力。

朱立倫今天上午前前往竹科出席「大竹苗科技生態區域發展願景交流會議」，會前被問到是否與韓國瑜及侯友宜競爭黨主席，他則表示目前最忌諱也最不應該討論的是明年以後的事情，這幾天最重要的是高雄市長補選的事情，他會全力支持李眉蓁。

今天晚間朱立倫也預定行程將搭高鐵南下，前往高雄市夢時代廣場，為高雄市長候選人李眉蓁在選前之夜站台，預計晚間6點50分就會抵達會場。

朱立倫同時表示，接下來國民黨所要面對的，就是要推動國民黨的改革，還有推動修憲的相關議題，至於是否與韓國瑜及侯友宜競爭黨主席一位，朱立倫則並未直接回應。

韓國瑜 朱立倫 國民黨

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