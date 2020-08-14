韓國瑜站台回歸藍綠對決？吳益政：勿再被人與政黨綁住

選前最後一天，民眾黨高雄市長候選人吳益政今晚不辦大型造勢活動，競選團隊左抨擊民進黨、右攻打國民黨。競選辦公室總幹事蔡璧如說，有選民質疑「2年拚4年」這句競選口號是「4年貪汙要用2年貪回來」。吳益政則批評韓國瑜要替李眉蓁站台不是在為高雄人著想，選民不要再被人與政黨綁住。

韓國瑜今晚若替國民黨高雄市長候選人李眉蓁助選，選情可能回歸藍綠對決？吳益政競總總幹事蔡壁如說，有關韓國瑜助選一事，她不知道是否藍綠各自歸隊與對立，不過她在拜票時看見中間選民的板塊依然存在，一名果菜市場歐吉桑對她說，看不懂陳其邁「2年拚4年」這句競選口號與看板意思，難道是4年貪汙要用2年貪回來嗎？

蔡壁如說，也有賣菜阿桑反映，三候選人中只有吳益政在談政見「卡正經」，私下拜會高雄地方人士，親國民黨系統的人說，「李眉蓁這個查某囝仔辛苦了，但確實投不下去，所以這次不動」，補選時間短，但高雄人還是聽到了吳益政政見，此事是這次選舉最大收穫。

有關韓國瑜要來替李眉蓁站台一事，吳益政說，韓國瑜要助選可能有個人或政黨思考，非站在高雄人思考，他過去支持過韓且有所期待但失望了，真正有心的人可從眼神與對話中感受出來，韓可能有心，但對高雄真的不了解，「自己的問題自己解決才最實在」，謝謝每個願意來高雄幫忙的人，在此呼籲，選民不要再被人與政黨綁住，要忘記過去選擇新的選擇。