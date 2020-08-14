韓國瑜站台回歸藍綠對決？吳益政：勿再被人與政黨綁住
選前最後一天，民眾黨高雄市長候選人吳益政今晚不辦大型造勢活動，競選團隊左抨擊民進黨、右攻打國民黨。競選辦公室總幹事蔡璧如說，有選民質疑「2年拚4年」這句競選口號是「4年貪汙要用2年貪回來」。吳益政則批評韓國瑜要替李眉蓁站台不是在為高雄人著想，選民不要再被人與政黨綁住。
韓國瑜今晚若替國民黨高雄市長候選人李眉蓁助選，選情可能回歸藍綠對決？吳益政競總總幹事蔡壁如說，有關韓國瑜助選一事，她不知道是否藍綠各自歸隊與對立，不過她在拜票時看見中間選民的板塊依然存在，一名果菜市場歐吉桑對她說，看不懂陳其邁「2年拚4年」這句競選口號與看板意思，難道是4年貪汙要用2年貪回來嗎？
蔡壁如說，也有賣菜阿桑反映，三候選人中只有吳益政在談政見「卡正經」，私下拜會高雄地方人士，親國民黨系統的人說，「李眉蓁這個查某囝仔辛苦了，但確實投不下去，所以這次不動」，補選時間短，但高雄人還是聽到了吳益政政見，此事是這次選舉最大收穫。
有關韓國瑜要來替李眉蓁站台一事，吳益政說，韓國瑜要助選可能有個人或政黨思考，非站在高雄人思考，他過去支持過韓且有所期待但失望了，真正有心的人可從眼神與對話中感受出來，韓可能有心，但對高雄真的不了解，「自己的問題自己解決才最實在」，謝謝每個願意來高雄幫忙的人，在此呼籲，選民不要再被人與政黨綁住，要忘記過去選擇新的選擇。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言