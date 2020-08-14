動作頻頻！媒體人曝馬英九「下一步」：機率很大

日前政府全面開放境外生返台就學，唯獨排除陸生在外，引發政治雙標的議論，對此前總統馬英九昨（13）日在臉書表示，政府讓陸生成為「反中仇陸」政策的犧牲品，並呼蔡總統，勿歧視陸生、陸配及小明。而時事評論員范世平認為馬英九近來動作頻頻，應該與再戰黨主席有關。

2020-08-14 15:18