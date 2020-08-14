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動作頻頻！媒體人曝馬英九「下一步」：機率很大

聯合新聞網 / 綜合報導
前總統馬英九。記者黃義書／攝影
前總統馬英九。記者黃義書／攝影

日前政府全面開放境外生返台就學，唯獨排除陸生在外，引發政治雙標的議論，對此前總統馬英九昨（13）日在臉書表示，政府讓陸生成為「反中仇陸」政策的犧牲品，並呼蔡總統，勿歧視陸生、陸配及小明。而時事評論員范世平認為馬英九近來動作頻頻，應該與再戰黨主席有關。

范世平在政論節目《鄭知道了》表示，前總統馬英九針對兩岸議題，炮火猛對蔡英文，雖然外界討論聲量不大，但在藍營裡獲得不少人支持，而且藍營支持者看得很爽，相比之下黨主席江啟臣唯唯諾諾，現在黨內很少有江啟臣的聲音，馬英九英文的聲量持續擴大，是有可能在為競選黨主席鋪路。

另外，資深媒體人鄭佩芬也在政論節目《台灣最前線》提到，馬英九個性相當自負，競選黨主席的機率很大，雖然外界會笑他民調支持度只有只有9%，但他自己不這麼認為，而且馬英九在藍營有一定聲望與地位，造勢場合也獲得不少民眾支持，說他要參選黨主席絕對有可能。

馬英九 蔡英文

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