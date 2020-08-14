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國際慰安婦紀念日 婦援會訴求正名為「軍事性奴隸」

聯合報 / 記者葉冠妤／台北即時報導
8月14日是國際慰安婦紀念日，婦女救援基金會今召開記者會，會中呼籲大家一人一信，要求日本政府道歉。記者葉冠妤／攝影
8月14日是國際慰安婦紀念日，婦女救援基金會今召開記者會，會中呼籲大家一人一信，要求日本政府道歉。記者葉冠妤／攝影

8月14日是國際慰安婦紀念日，有別於往年到日本台灣交流協會前抗議，婦女救援基金會今召開「歷史不能被抹滅、真相不能被遺忘」記者會，訴求在國高中課綱與教科書將慰安婦一詞，正名為「慰安婦-軍事性奴隸」，同時要求日本政府為制度性迫害女性的史實道歉。

此外，由於「阿嬤家-和平與女性人權館」將於11月10日閉館，婦援會表示，透過北市府、文化部協助提供中正、萬華區兩處所，待下周四董事會討論決定落腳處。

婦援會執行長杜瑛秋說，台灣所知的59名慰安婦阿嬤，目前仍倖存2名，皆已高齡80、90歲，身體還算健朗，假日也有兒孫陪伴在側。

婦援會董事長葉德蘭表示，國際慰安婦紀念日，要提醒所有人這件歷史史實，還有這些女性遭受的傷痛，婦援會從1988年開始對慰安婦提供微薄的服務，對照阿嬤們強大的生命力，婦援會能做的很少，反而是從阿嬤的生命韌性經驗學習很多。

她說，今年的紀念日不再去日本台灣交流協會前抗議，是認為這件事不是只針對一個政府，而是針對所有政府的戰爭性暴力制度。

杜瑛秋指出，檢視國中課本提及慰安婦，只短短二、三句話交代，高中教材則各說各話，去年上路的12年國教新課綱，也僅是將慰安婦議題放在「加深加廣選修課程」，因此今年婦援會主張在國高中課綱及教科書內將慰安婦正名為「慰安婦-軍事性奴隸」，正視她們被當作軍事性奴隸的歷史事實，才不會再有人誤解慰安婦是自願的。

此外，婦援會也要求日本政府負起歷史責任，承認參與慰安婦這項軍事性奴隸制度策畫、設立與管理，反省戰爭責任，並認錯道歉、賠償被害者，才是作為現代大國應有的風度。

前民進黨立委、律師尤美女表示，國際慰安婦紀念日為的就是提醒武裝衝突下對女性的性暴力，直到21世紀的今天，國際武裝衝突不斷，受到國家制度性迫害的女性受害者，是否已受到重視？唯有正視歷史，有所警惕，並且深切道歉，才能讓它不再發生。

除正名、道歉，婦援會還邀請YouTuber拍攝影片、並號召各界響應「一人一信，喚醒歷史正義」

由社會大眾共同完成的「阿嬤的臉-集體藝術創作」作品也在今天首度公開。

8月14日是國際慰安婦紀念日，婦女救援基金會今召開「歷史不能被抹滅、真相不能被遺忘」記者會，訴求在國高中課綱與教科書將慰安婦一詞，正名為「慰安婦-軍事性奴隸」，同時要求日本政府為制度性迫害女性的史實道歉。記者葉冠妤／攝影
8月14日是國際慰安婦紀念日，婦女救援基金會今召開「歷史不能被抹滅、真相不能被遺忘」記者會，訴求在國高中課綱與教科書將慰安婦一詞，正名為「慰安婦-軍事性奴隸」，同時要求日本政府為制度性迫害女性的史實道歉。記者葉冠妤／攝影
「阿嬤的臉-集體藝術創作」作品今首度公開。記者葉冠妤／攝影
「阿嬤的臉-集體藝術創作」作品今首度公開。記者葉冠妤／攝影

慰安婦 阿嬤 奴隸

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