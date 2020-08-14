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朱立倫挺新聞自由卻遭出征 面對批評回應：剛好而已

聯合報 / 記者巫鴻瑋／新竹即時報導
朱立倫（左）今天上午出席「大竹苗科技生態區域發展願景交流會議」，與宣明智（中）共商新竹、苗栗區域發展。記者巫鴻瑋／攝影
朱立倫（左）今天上午出席「大竹苗科技生態區域發展願景交流會議」，與宣明智（中）共商新竹、苗栗區域發展。記者巫鴻瑋／攝影

前國民黨主席朱立倫日前在臉書發文表態必須維護新聞言論自由，卻被質疑是在聲援壹傳媒創辦人黎智英，慘遭大批網友砲轟灌爆臉書，甚至辱罵朱立倫立場扭曲，但朱立倫今天回應批評仍堅定台灣作為民主自由社會，言論自由、新聞自由是社會法治的基礎，堅持自己的言論是「剛好而已」。

朱立倫在臉書上說到「不管你喜不喜歡黎智英個人，我們必須保障言論自由。不管你支不支持蘋果日報，我們必須維護新聞自由。這才是民主自由法治的基礎；才能獲得真正的民心。」

但卻有大批反對朱立倫言論的網友湧入下方留言，甚至轟朱立倫「偏離正道」，但同樣也有許多網友給朱立倫留言加油，指出朱立倫並不是表態挺蘋果日報或黎智英，而是強調作為民主社會應該要維護的言論及新聞自由。

朱立倫今天上午出席「大竹苗科技生態區域發展願景交流會議」，受訪時再次強調，不管喜不喜歡黎智英個人或是對蘋果日報支不支持，都要力挺支持新聞自由跟言論自由，並表示這是民主自由人權法治的基礎，最後更堅定的語氣表示「剛好而已！」。

朱立倫 黎智英

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