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最後巡禮！李登輝移靈車隊繞行總統府 李大維率隊致意

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直播/前總統李登輝出殯車隊繞行總統府 李大維率百官致意

攝影中心 / 記者林伯東／即時報導
前總統李登輝今天舉行告別式並火化遺體，車隊一早自榮總出發，前往濟南教會，在家屬追思的相關儀式完成後，至二殯進行火化，圖為出殯車隊繞總統府一圈。記者林伯東／攝影
前總統李登輝今天舉行告別式並火化遺體，車隊一早自榮總出發，前往濟南教會，在家屬追思的相關儀式完成後，至二殯進行火化，圖為出殯車隊繞總統府一圈。記者林伯東／攝影

前總統李登輝今天舉行告別式並火化遺體，車隊一早自榮總出發，前往濟南教會進行入殮火化禮拜，在家屬追思相關儀式完成後，李前總統孫女李坤儀與夫婿趙贊凱分別拿著遺照與十字架坐上靈車，出殯車隊先繞總統府一圈後再至二殯進行火化。車隊行經總統府前重慶南路，總統府祕書長李大維率百官列隊向李前總統致意。

前總統李登輝出殯車隊繞總統府一圈，總統府祕書長李大維率百官列隊向李前總統致意。。記者林伯東／攝影
前總統李登輝出殯車隊繞總統府一圈，總統府祕書長李大維率百官列隊向李前總統致意。。記者林伯東／攝影
前總統李登輝出殯車隊繞總統府一圈，總統府秘書長李大維（左五）、國安會秘書長顧立雄（左六）帶領府內職員在大門口致意。記者林伯東／攝影
前總統李登輝出殯車隊繞總統府一圈，總統府秘書長李大維（左五）、國安會秘書長顧立雄（左六）帶領府內職員在大門口致意。記者林伯東／攝影
前總統李登輝今天舉行告別式並火化遺體，車隊一早自榮總出發，前往濟南教會，在家屬追思的相關儀式完成後，至二殯進行火化，圖為出殯車隊繞總統府一圈。記者林伯東／攝影
前總統李登輝今天舉行告別式並火化遺體，車隊一早自榮總出發，前往濟南教會，在家屬追思的相關儀式完成後，至二殯進行火化，圖為出殯車隊繞總統府一圈。記者林伯東／攝影

【中央社／14日電】

前總統李登輝入殮火化禮拜今天上午舉行後，移靈車隊至總統府進行最後巡禮，總統府秘書長李大維、國安會秘書長顧立雄率隊在府前廣場向李登輝敬禮致意，緬懷李登輝對國家的重大貢獻。

李登輝7月30日在台北榮總辭世，享耆壽98歲，入殮、火化禮拜今天於台灣基督教長老教會濟南教會舉行。

上午約6時40分移靈車隊在警車前導護衛下，從台北榮總懷恩堂離開，約上午7時抵達台灣基督教長老教會濟南教會，入殮禮拜僅開放家屬參加瞻仰李登輝儀容，入殮禮拜結束後，上午11時移靈車隊自濟南教會離開，繞行總統府一周，進行最後巡禮。

總統府秘書長李大維、國安會秘書長顧立雄與總統府、國安會主管及同仁，以及憲兵211營官士兵，在總統府前廣場行扶手禮，向李登輝敬禮致意，緬懷李登輝對國家的重大貢獻。

知情人士表示，李登輝治喪事宜分三階段，基於尊重家屬與李登輝生前宗教信仰，採基督教治喪儀式，入殮火化禮拜、告別追思禮拜、安葬禮拜三階段，第一階段入殮火化禮拜今天上午在李登輝會籍登記所地的濟南教會舉行，以家屬為主。

李登輝遺體稍後將運往台北第二殯儀館火化，骨灰將暫時安厝在翠山莊。

相關人士透露，李登輝告別追思禮拜預計9月中下旬擇日舉行、安葬儀式預計10月上旬，再將李登輝的骨灰安葬在五指山軍人公墓。

總統府 李登輝 李坤儀

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