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【重磅快評】蘭嶼用電不再免錢？能源豈是政治提款機

聯合報 / 主筆室
台中市府對台中火力發電廠以超量燃燒生煤為由，開出廢證等連續四張罰單，但開出的罰單及處分書全遭環保署撤銷。圖」聯合報系資料照片
台中市府對台中火力發電廠以超量燃燒生煤為由，開出廢證等連續四張罰單，但開出的罰單及處分書全遭環保署撤銷。圖」聯合報系資料照片

蘭嶼居民用電免錢，必然發生用電爆增及浪費，冷氣全天不關機時有所聞；統計指出，蘭嶼家戶平均用電量幾乎是台灣的一倍。台灣因疫情降溫報復性旅遊大增，蘭嶼是熱門去處，蜂湧而至的遊客大量用電，造成上月蘭嶼罕見停電三次；台電的對策除了擴充機組，另想以價制量，用電不再全部免錢，改為分級收費。台電的想法行得通嗎？

電業經營能源因素是其一，但絕非單純的供需關係。以蘭嶼為例，用電免錢是因早期未經溝通就把核廢料送上島貯存，這個狀態至今沒改。另外，蔡總統第一任期甫就職及發表「向原住民族道歉文」，對蘭嶼的承諾四年過去並無進度，如果蔡英文仍要打原住民溫情牌，核廢料遷離又無進度，怎麼推動分級電費？以價制量？

現況用電免錢，並不是台電或政府的信口開河，而是「離島建設條例」第十四條的白紙黑字，台電、經濟部、行政院想改變電價制度，必須先修離島條例，目前進度是有想法，沒行動，更大的難題是立法院可能支持嗎？

能源經營各國都有政治考慮，但像台灣如此公然的政治發號司令，還真是罕見。例如，深為空汙所苦的台中市府，對台中火力發電廠以超量燃燒生煤為由，開出廢證等連續四張罰單，但開出的罰單及處分書全遭環保署撤銷，氣得市長盧秀燕痛罵環保署是「環境殺手署」。

環保署出手不意外，台電上司經濟部的談話更顯示其心態可議，一位次長說「中市府不應拿中火當政治提款機」，準此，中火燒生煤製造空汙，豈非拿台中、中部民眾的健康當提款機？

類似的事情不只中火，十餘年前周錫瑋任台北縣長及升格後的新北市長，針對核一、核二用過燃料棒貯存不符規定，按日連續開罰，累積達廿三億元罰單，環保署一樣大筆一揮，全數撤銷。

撤銷罰單有諸多因素，政黨不同當然是原因，執政黨先撤不同政黨下級政府開出的罰單，錢就留在自家小金庫調度運用，這很實惠。其實台電絕對繳得起罰款，只是位階不夠，不能決定要不要繳錢。蘭嶼改成「酌收電費」，從台電官員怯懦、吞吐的應對，這事不是小事。

蘭嶼因蜂湧而至的遊客上月停電三次；台電的對策除了擴充機組，另想以價制量，用電不再全部免錢，改為分級收費。圖／聯合報系資料照片
蘭嶼因蜂湧而至的遊客上月停電三次；台電的對策除了擴充機組，另想以價制量，用電不再全部免錢，改為分級收費。圖／聯合報系資料照片

蘭嶼 台電 罰單

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