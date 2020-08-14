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國旅爆發住房率第一名是它！愈國際化的飯店反愈糟

故前總統李登輝今出殯火化 移靈車7點抵濟南教會

李登輝上午火化 車隊繞行總統府最後巡禮

聯合報 / 記者林敬殷/台北即時報導
前總統李登輝移靈車隊上午從北榮離開，由警用機車開道，數百名台北榮總醫護人員列隊送行。記者蘇健忠／攝影
前總統李登輝移靈車隊上午從北榮離開，由警用機車開道，數百名台北榮總醫護人員列隊送行。記者蘇健忠／攝影

前總統李登輝在上月底辭世，今天上午舉行入殮火化禮拜。載著李登輝遺體的靈車車隊，上午6點半左右駛離北榮，三百名醫護穿白袍列隊送李登輝最後一程。車隊將先前往基督長老教會濟南教會進行入殮火化禮拜，隨後前往台北市立第二殯儀館火化，遺體火化後，將先把骨灰帶回翠山莊暫厝。

尊重宗教信仰及家屬意願，上午的入殮火化禮拜，不對外公開。

禮拜儀式預計在上午11點結束，隨後載運李登輝遺體的車隊將繞行總統府一周，作最後巡禮，總統府秘書長李大維將率總統府一級主管在府前廣場向李登輝靈車車隊致敬，車隊再送往台北市立第二殯儀館火化，火化之後，家屬將先把骨灰帶回李登輝生前居住的翠山莊。

依照基督教的儀式，共有四個禮拜，入殮、火化、追思及安葬，依照家屬決定，李登輝的入殮火化禮拜合併舉行。在今天入殮火化禮拜結束後的追思告別禮拜及安葬等相關事宜，預計將在下周舉行治喪大員會議後對外公開。

入殮火化禮拜結束後，李登輝靈車車隊預計在十一點起從濟南教會出發，沿路經中山南路－忠孝東路一段－林森南路－仁愛路一段－凱達格蘭大道－重慶南路一段－貴陽街一段－博愛路－寶慶路－重慶南路一段－愛國西路－羅斯福路一段－羅斯福路二段－羅斯福三段－新生南路三段－辛亥路二段－辛亥路三段－第二殯儀館。

火化結束時間預計是在下午2點左右，車隊將沿辛亥路三段－辛亥路二段－建國高架道－濱江街－大直橋－明水匝道－明水路－自強隧道－力行街－至善路二段－中社路一段－台北寓所（翠山莊）。

李登輝 總統府 北市

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