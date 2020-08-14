影／分辨真假醫用口罩有撇步 藥師:核對批號.製造日期

假冒MIT口罩事件事件頻傳，到底如何分辨真假MIT醫療用口罩？首先，最簡單的就是拒買來路不明的散裝、無外盒的裸包口罩外。至於盒裝口罩，藥師沈采穎提醒必須注意幾個要點，包含檢查外盒是否有「CNS14774」字樣，以及檢查外盒的廠商名稱、地址、電話是否正確，還要注意是否有醫材字號及生產日期、生產批號(LOT)，並利用盒裝上的批號詢問口罩廠商，追溯製造日期是否與盒子上印製的是否相符，若兩者不符就是買到假貨。

醫療用口罩與一般口罩的外觀非常相像，但防護力卻是天壤之別，藥師說關鍵就在口罩中間內層的｢熔噴不織布」，若是醫療口罩的話，熔噴不織布標準就必須達到BFE值(細菌過濾效果)95%以上，才具有防護力。