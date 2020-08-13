中資認定修嚴不只查董事會 王美花：年底前正式公告

香港「國安法」實施促使經濟部修正對「中資」定義，經濟部長王美花表示，包括對於持股的認定方式將更嚴格，實質控制力的部分，除了檢視董事會組成外，將擴及公司內所有有決策權的組織。「大陸地區人民來台投資許可辦法」修正草案近日將預告，王美花預估今年底前應可正式公告。

王美花指出，該辦法修正中資認定部分，與現行條文差異比較大的是持股三成的計算方式。投審會官員表示，過去若中資可藉由不斷轉投資、稀釋股份，子孫公司進入台灣就不會被定義為中資；但未來擬改為「逐層認定」，中資稀釋股份的彈性範圍將縮小不少。

另外，在實質控制力的部分，官員表示，目前為檢視「董事會或約當組織」的中資色彩成員是否過半，在修正草案中，將修改為檢視「董事會或其他有決策權的組織」。官員說，現行描述僅規範到董事會或平行組織，但擴大檢視範圍後，公司內所有組織，只要有董事會授權、或有實質決策力的，都要被檢視。

過去「台北雙子星案」曾一度由港資南海集團得標，但投審會認為，雙子星案為重要交通樞紐，且南海集團「與中國大陸市場淵源及關聯極深，易受中國大陸政策影響」，以這雙重原因駁回；官員說，當時就發現南海集團董事會下設有負責營運及制定政策方向的執行委員會，過半成員是中國大陸籍，若相同案子出現在新版辦法上路後，就相對「單純許多」，南海將直接被定義為中資。

王美花表示，「大陸地區人民來台投資許可辦法」修正草案將盡快預告，經過60天預告期，看是否還需要溝通，若一切順利，不須送立院審查，今年底之前就可以正式公告。