2次臨時會落空 政院：盼立院開議後盡快討論紓困3.0

立法院二次臨時會告吹，行政院發言人丁怡銘表示，將依據特別條例，先行動支一部分紓困預算，而雖有權宜之計，政院仍希望立院開議以後盡快討論紓困3.0相關預算，完備相關法律程序。

民進黨團總召柯建銘今透過臉書表示，經與國民黨團總召林為洲溝通後，若召開二次臨時會，仍無法排除一個月協商冷凍期，強開恐成朝野惡鬥之標的，最後通過的時間也差不多，「立法院的同仁們，我們9月再見吧！」換句話說，二次臨時會無望。

丁怡銘受訪時指出，全球經濟深受武漢肺炎疫情衝擊，台灣因為防疫有成，政府的紓困與振興方案發揮作用，因此經濟發展能夠維持動能，民間消費也能活絡起來，減班休息的勞工人數也大幅減少。但由於全球仍有第二波疫情，台灣許多以外銷為市場的產業、以國際客源為主的觀光業等，仍持續受到影響，相關業者需要政府持續紓困，也期待立法院盡快審議紓困3.0的預算。

丁怡銘說，國民黨立院黨團拒絕召開臨時會，審查紓困3.0預算，政院表示錯愕，目前前期的紓困預算有些是執行到年底，2100億中已執行1300多億，尚有700億待執行，在紓困3.0中若有需要也將先就這部分來運用，若有不足之處，則將依據特別條例規定，先行動支一部分。

丁怡銘表示，雖有權宜之計，政院仍希望立院開議以後盡快討論紓困3.0相關預算，完備相關法律程序。根據紓困特別條例第11條， 為因應各項防治及紓困振興措施之緊急需要，各相關機關得報經行政院同意後，於第一項特別預算案未完成法定程序前，先行支付其一部分。