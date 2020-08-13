二次臨時會不開了 民眾黨團：有點不負責任

立法院原預定下周一召開二次臨時會，處理紓困3.0預算，不過民進黨立院黨團今表示，朝野未能取得共識，為防朝野惡鬥，將於新會期再行處理紓困預算案。民眾黨團總召賴香伶批評，如此決定有點不負責任，但她也強調，如果不開臨時會，各部會應該趁著開議前，提出特別預算執行及後續效應評估報告。

賴香伶指出，臨時會本來就不應該常態舉行，民眾黨團本來對於臨時會召開有疑問，但基於政府提出紓困3.0特別預算追加案，認為既然社會有紓困需求，尊重召開臨時會的決定，此時執政黨有其他政治考量決定不開，強調是不要朝野惡鬥，理由不合邏輯，有點不負責任。

賴香伶說，如果確定不開臨時會，希望各部會重新盤點檢視特別預算追加案，因為用回補的方式沒讓紓困效益回應需求，像是勞工或產業等政策，應該重新檢視狀況，並於新會期開始前提出報告及需求面，以利立法院進行審議。