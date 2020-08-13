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新工作！朱立倫回台大教課 網友嗨翻：想朝聖

聯合新聞網 / 綜合報導
前新北市長朱立倫將回台大教課。圖／聯合報系資料照片
前新北市長朱立倫將回台大教課。圖／聯合報系資料照片

昨（12）日有網友在PTT指出，前新北市長朱立倫將回台大教課，引發眾人熱烈討論，對此朱立倫辦公室證實這項消息，並表示朱立倫曾是台大專任教授，由於投身政治改為兼任，這次是在台大會計系邀請下恢復兼課。

該名網友在PTT發文表示，每年選課前都會來看有什麼涼課可以修，怎料不小心找到會計系一門企業經營與公共政策選修課，令人驚訝的是，「授課教授竟是前國民黨主席朱立倫，但名額好像不多，希望能夠搶到，期待開學朝聖」。

雖然該網友認為課程很涼能輕鬆拿分，不過朱立倫辦公室表示，朱立倫授課有一定品質，想輕鬆混學分沒那麼簡單，選修該課程的學生要有心理準備。

貼文一出，網友留言回應，「感覺很有趣，羨慕中」、「很好啊！培育下一代人才」、「絕對爆滿」、「朱立倫35歲在台大升等正教授，可能是有史以來最年輕的」、「很好奇他怎麼教書，希望能修到」、「發揮所長回母校，拜託讓我搶到」。

網友發現台大會計系一門選修課的授課教授是朱立倫。圖擷自ptt
網友發現台大會計系一門選修課的授課教授是朱立倫。圖擷自ptt

朱立倫 台大

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