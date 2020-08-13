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革實院募款成「羅智強小金庫」？國民黨澄清並非事實

聯合報 / 記者王寓中／台北即時報導
國民黨革實院長羅智強。圖／取自羅智強臉書
國民黨革實院長羅智強。圖／取自羅智強臉書

內外交迫的國民黨再傳出有國民黨人士向媒體爆料，指控革實院院長羅智強打著革實院招牌募款千萬，私用成「個人小金庫」，國民黨今天特別發出新聞稿澄清，報導內容完全悖離事實，有號稱黨內人士以匿名方式做不實指控，完全是不負責任的作為。

羅智強上午已親自做出三點說明，國民黨新聞稿也做出三點澄清：

一、革實院171期的舉辦費用，全是由革實院募款的專款支出！且革實院171期結訓後聘用的30多位實習生，分派至文傳會、政策會、革實院等各單位的實習津貼，也都是革實院募款專款支出。

二、羅智強院長募款1000萬作為革實院經費，籌辦各項業務相關活動，包括野台直播等，黨主席、秘書長都支持平台的設立，作為監督政府的發聲平台，黨內幹部也經常會上該平台，陳述黨的立場與理念，並未有羅公器私用之情形。

羅智強上午也對爆料者叫陣，要對方把名字亮出來，效法他先捐80萬元給國民黨，同時幫國民黨募1000萬元，辦青年活動建立傳承，辦野台打貪撃特。

國民黨 羅智強 募款

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