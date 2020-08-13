快訊

評／「有毒」的毒品查緝：無視程序違法「上訴到底」的檢察官

教你3招避免買到假口罩 認明「通關密碼」確保MIT

國民法官法2023年上路 蘇：雇主應給公假不得刁難

聯合報 / 記者賴于榛／台北即時報導
政委羅秉成。圖／行政院提供
政委羅秉成。圖／行政院提供

立法院7月三讀通過國民法官法，2023年將正式實施，法務部近日將陸續舉辦新法說明會。行政院長蘇貞昌提醒，勞動部應主動向企業雇主多做宣導，如所屬勞工獲選為國民法官執行職務期間，應給予公假，不得刁難或給予不利對待。

國民法官法7月在立法院臨時會三讀通過，確立採取日本參審制度，除少年刑事案件及犯毒品危害防制條例的案件外，10年以上有期徒刑或故意犯罪造成死亡者，應行國民參與審判，預估每年案件數約500、600件，國民法官法庭將由法官3人及國民法官6人組成，共同審判；新制分階段實施，第一階段將在2023年元旦上路。

法務部今赴行政院會報告「因應國民法官法通過的整備情形」，蘇貞昌會中裁示，台灣將要邁向人民與法官「共審共判」的新時代，這是司法改革非常重要的一步，拉近人民跟司法的距離，增加對司法的信賴度；距離國民法官法新制實施，還有約2年半的時間，對人民而言是全新的體驗，對行政部門來說也是一大考驗。

蘇貞昌分別提醒各部會與相關人員，包含要檢察官更加提升專業能力，法務部須就所規劃的因應作為積極落實，全力協助對檢察官的在職教育訓練，並配合司法院共同辦理模擬法庭演練，更要提供檢察官足夠的資源，來執行「卷證不併送」等新制度。

蘇貞昌也請內政部讓戶政系統妥適配合國民法官選任程序，協助地方政府完成每年的國民法官初選名冊；並提醒勞動部，主動向企業雇主多做宣導，如所屬勞工獲選為國民法官執行職務期間，應給予公假，不得刁難或給予不利對待。政委羅秉成會後表示，國民法官法第39條規定，國民法官、備位國民法官於執行職務期間，或候選國民法官受通知到庭期間，其所屬機關（構）、學校、團體、公司、廠場應給予公假；並不得以其現任或曾任國民法官、備位國民法官或候選國民法官為由，予以任何職務上不利之處分。

蘇貞昌也要求，教育部應將國民法官新制落實於各級學校教育中，讓孩子、學生至全體國人，對司法改革能有足夠認識，進而產生認同，提升全民法律素養。

法務部檢察司長林錦村會後指出，下個月將在北中南東將舉辦4場新法說明會，並充實相關教育訓練，邀請美國、日本專家學者來台講授及經驗分享；也會做好模擬法庭演練，並會成立新制因應小組，各地地檢署推派一人擔任小組成員及種子教官，就施行前的模擬法庭演練，及施行後各法院發現的困難點，來集思廣益研究解決之道。

行政院長蘇貞昌。本報資料照片
行政院長蘇貞昌。本報資料照片

國民法官 司法改革 蘇貞昌

延伸閱讀

蘇貞昌：人民法官共審共判 增進對司法信賴度

小明入境決策數變 一級開設如具文

國民法官法112年上路 法務部提8大因應作為

藍民調 6成2不認同政府收買媒體

相關新聞

政院拍板！18歲「完全成年」 可自辦手機、租屋、結婚

行政院會今通過38項關於調降成年年齡的相關修法草案，將成年年齡由20歲下修為18歲，修法也統一將男女可結婚年齡定為18歲...

二次臨時會喊停 柯建銘：九月再見吧！

立法院預計召開二次臨時會處理紓困二期追加案，然而民進黨立院黨團總召柯建銘今在臉書上以「從二次臨時會談朝野互動」為題發文表...

找蘇巧慧陳情「才開放6歲以下小明回台」？藍委諷「小明靠小慧」

中央流行疫情指揮中心昨宣布，今起開放2至6歲(含)以下持居留證的陸籍子女申請入境。國民黨立院黨團今舉行記者會抨擊，民進黨...

【重磅快評】談普亭疫苗帶酸 阿查爾實已承認美國慢了

俄羅斯總統普亭昨天宣佈，已批准該國研發、全球首劑新冠肺炎疫苗生產，預計產能每年五億劑，藥廠已收到全球十億劑訂單。普亭可能很興奮，其實這一劑疫苗臨床試驗程序還沒完成，可能只完成一期不到四十例，還有二、三期要走，距離量產上市還有段時間。

國民法官法2023年上路 蘇：雇主應給公假不得刁難

立法院7月三讀通過國民法官法，2023年將正式實施，法務部近日將陸續舉辦新法說明會。行政院長蘇貞昌提醒，勞動部應主動向企...

歲出擴張超出歲入成長率 主計總處：那是心中的一把尺

明年度中央政府總預算編業出爐，歲出共編列2兆1615億元，較今年增加4％；歲入則較今年減少2.9％，歲出擴張超出歲入成長...

李登輝明日入殮火化禮拜 車隊將繞行總統府一周

前總統李登輝辭世，明天在濟南教會舉行入殮火化禮拜後，車隊將繞行總統府一周，再送往台北市第二殯儀館火化。總統府今天表示，基...

【重磅快評】小明、小小明、大小明 蔡政府切割超精微

疫情指揮中心宣布自今天起2至6歲持我國居留證的陸籍子女「小小明」可申請入境，共有532人符合資格，指揮官陳時中說會盡量促...

立法院二次臨時會 時代力量籲處理港澳條例

立法院預定在8月17日召開第二次臨時會，處理紓困第二期追加預算，時代力量黨團今上午舉行記者會，提議臨時會不僅該處理追加預...

捷克參議長月底訪台 遭中國打壓前議長遺孀也將來台

外交部今天表示，捷克參院議長韋德齊（Milos Vystrcil）將在8月30日率團訪台，這次訪台具有歷史意義，而捷克前...

U值媒／馬英九為何選這時咒詛台灣？

前總統馬英九表示，中國的攻台戰略就是「首戰即終戰」，一旦發動戰爭就要在很短時間內打完，讓台灣沒機會等美軍來支援，且現在美軍根本就不可能來。做總統的人應該要讓戰爭不會發生。與此同時，記者問馬對黎智英被抓一事的看法，馬先說還在了解，了解後馬辦出來說他無法評論。這叫咒詛台灣被中國「首戰即終戰」天下皆知，卻無法對共產黨抓捕媒體大亨做出一點評論。怎麼會說「現在美軍根本就不可能來」，這一句話，現在兩個字純屬贅言，根據文氣，馬是在為他咒詛台灣「首戰即終戰」做解釋，一旦中國打台灣，「就要在很短時間內打完」，大家可別以為馬只是在做詛咒，馬英九總統日前在「中華語文知識庫」啟用記者會表示，大陸說「吹喇叭」意思就是台灣的「拍馬屁」，這番說法很快引起大陸網友討論，許多大陸網友都說「沒聽說過大陸有這種用法」；復旦大學一位中文系教授認為，「吹喇叭」應該只是大陸某地方的特殊用法，無法通用全大陸。馬對台灣咒詛，許多大陸網友都聽得到，而且馬的說法，還可以得到大陸方面學者專家的證實。語文類，就由中文系教授證實，軍事上，大家自己想想是要教共產黨或解放軍的誰給他辦到？

「別讓陸生成反中犧牲品」 馬英九籲大學校長站出來抗議

前總統馬英九今天表示，政府近日全面開放境外學生返台就學，卻獨漏陸生，讓他們成為「反中仇陸」政策的犧牲品。陸生來台就讀，一...

熱門新聞

美國衛生部長阿查爾夜遊故宮 陳時中回應了

政院拍板！18歲「完全成年」 可自辦手機、租屋、結婚

孫大千：Wecare替陳其邁催票 在乎的是民進黨不是高雄

俄羅斯核准首支新冠肺炎疫苗 陳時中：保護力存疑

75％人戴好口罩可阻新冠傳播 戰術功臣是年僅26歲的她

台女赴港確診新冠肺炎 陳時中：在香港感染機率高

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。