國民法官法2023年上路 蘇：雇主應給公假不得刁難

立法院7月三讀通過國民法官法，2023年將正式實施，法務部近日將陸續舉辦新法說明會。行政院長蘇貞昌提醒，勞動部應主動向企業雇主多做宣導，如所屬勞工獲選為國民法官執行職務期間，應給予公假，不得刁難或給予不利對待。

國民法官法7月在立法院臨時會三讀通過，確立採取日本參審制度，除少年刑事案件及犯毒品危害防制條例的案件外，10年以上有期徒刑或故意犯罪造成死亡者，應行國民參與審判，預估每年案件數約500、600件，國民法官法庭將由法官3人及國民法官6人組成，共同審判；新制分階段實施，第一階段將在2023年元旦上路。

法務部今赴行政院會報告「因應國民法官法通過的整備情形」，蘇貞昌會中裁示，台灣將要邁向人民與法官「共審共判」的新時代，這是司法改革非常重要的一步，拉近人民跟司法的距離，增加對司法的信賴度；距離國民法官法新制實施，還有約2年半的時間，對人民而言是全新的體驗，對行政部門來說也是一大考驗。

蘇貞昌分別提醒各部會與相關人員，包含要檢察官更加提升專業能力，法務部須就所規劃的因應作為積極落實，全力協助對檢察官的在職教育訓練，並配合司法院共同辦理模擬法庭演練，更要提供檢察官足夠的資源，來執行「卷證不併送」等新制度。

蘇貞昌也請內政部讓戶政系統妥適配合國民法官選任程序，協助地方政府完成每年的國民法官初選名冊；並提醒勞動部，主動向企業雇主多做宣導，如所屬勞工獲選為國民法官執行職務期間，應給予公假，不得刁難或給予不利對待。政委羅秉成會後表示，國民法官法第39條規定，國民法官、備位國民法官於執行職務期間，或候選國民法官受通知到庭期間，其所屬機關（構）、學校、團體、公司、廠場應給予公假；並不得以其現任或曾任國民法官、備位國民法官或候選國民法官為由，予以任何職務上不利之處分。

蘇貞昌也要求，教育部應將國民法官新制落實於各級學校教育中，讓孩子、學生至全體國人，對司法改革能有足夠認識，進而產生認同，提升全民法律素養。