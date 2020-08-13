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二次臨時會喊停 柯建銘：九月再見吧！

聯合報 / 記者陳熙文／台北即時報導
立法院七月舉行臨時會，朝野多次發生肢體衝突。聯合報系資料照片
立法院七月舉行臨時會，朝野多次發生肢體衝突。聯合報系資料照片

立法院預計召開二次臨時會處理紓困二期追加案，然而民進黨立院黨團總召柯建銘今在臉書上以「從二次臨時會談朝野互動」為題發文表示，國民黨團不願排除朝野協商一個月的冷凍期，即使開臨時會也將拖至9月以後的第二會期才能處理追加預算案，也認為高雄市長補選後，讓朝野冷靜片刻也是應該的，直言「立法院的同仁們，我們九月再見吧！」

柯建銘表示，7月23日行政院長蘇貞昌在行政院會裁示籌編2100億元的「紓困3.0」特別預算，挽救製造業、觀光運輸業與衰退產業，院會後送請立法院審議，當天他曾坦言第二次臨時會在所難免，也和在野黨溝通，應該是8月15日高雄市長補選後召開，但有一前提：「須朝野有共識」，比照前兩次紓困預算審查「排除朝野協商期一個月」，如此第二次臨時會應可在8月底前完成紓困3.0特別預算審查。

不過柯建銘說，前天晚上國民黨團總召林為洲於臉書發文反對沒有急迫性的第二次臨時會，昨日他致電林總召溝通，但得到的答案很清楚是「反對」，如此一來朝野沒有共識，不能排除朝野協商一個月的冷凍期，即使開臨時會也將拖至9月以後的第二會期，面對如此僵局，民進黨團須重新思考，如何應對如此變局。

柯建銘說，持平而論，在野黨挑戰執政黨乃天經地義，開與不開可以各自表述、各執一詞、各自負責，「強開」就一路表決照程序處理，從談話會、院會、行政院長備詢、強行付委、委員會審查、強出委員會、一路開戰下去，留待一個月後之院會表決，各自出招，衝突不斷，一個紓困美意，卻成朝野惡鬥之標的，最後通過的時間卻也差不多，在沒共識不斷衝突下，有時欲速反而更慢。

柯建銘指出，黨團五長鄭運鵬、鍾佳濱、郭國文、何志偉近來也開會2天，彼此交換意見，不做戰術的討論，這是最簡單的處理方式，照議事規則一路戰下去即可，但聚焦在進與退的得失，朝野要繼續升高衝突？亂是更好嗎？信任的邊際如何面對？難道未來的幾年都要如此衝突、對立？這是我們要的國家、國會？柯認為，在思維的辯證下，是到了必須冷靜的時刻。

柯建銘說，8月15日高雄補選後，國民黨勢必面對預期性的挫敗、探底，國民黨主席江啓臣的領導將面對新的挑戰與檢討，如何變化值得觀察，反向鷹派會更抬頭，馬上開一個沒有共識的臨時會，勢必製造更大的衝突，國民黨內部矛盾更外部化，硝煙四起、胡亂出招，從監委同意權之亂可看出軌跡。

他認為，再將國民黨拉引到如此戰場，國民黨絕討不到任何便宜，往下探底，繼續弱化，朝愈大野愈小。相對的，讓民進黨獨大，亦非民進黨之福，「易忘初衷」福禍總是相伴，朝野易走入系統性的盲點，趁高雄選後，讓朝野冷靜片刻也是應該的，所以臨時會戰場即開是有思辯的餘地。

柯建銘並指出，本屆本黨繼續完全執政，國民黨只有戰術無戰略，只有惡罵無論述，民進黨易落入強勢的迷思，國家要如此對立下去嗎？「國會新文化」無法建立，讓國會的信任度下降，讓人民厭惡政治，「走舊的路，到不了新的地方。」慢、停、止步，給彼此冷靜思考的空間，強者也須示弱，不管林為洲的制式化反對理由如何，民進黨也須思考執政黨的責任，「先倒退再走進未來，也許我們就會有一個共同的未來」。

最後柯建銘說，「立法院的同仁們，我們九月再見吧！期待一個新的國會文化。」

柯建銘 國民黨 民進黨

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