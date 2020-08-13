歲出擴張超出歲入成長率 主計總處：那是心中的一把尺

明年度中央政府總預算編業出爐，歲出共編列2兆1615億元，較今年增加4％；歲入則較今年減少2.9％，歲出擴張超出歲入成長率。行政院主計總處主計長朱澤民表示，歲出、歲入成長率並非法律規定，那是心中的一把尺，且今年、明年因為疫情關係是特殊年度，歲出一定大於歲入成長。

副總統賴清德2018年擔任行政院長時，曾以歲出擴張幅度未超出歲入成長率、歲入歲出差短減少，佐證其總預算編列本於「堅守財政紀律」原則。不過明年度歲出較今年度成長4％，歲入則是負成長2.9％。

朱澤民則表示，明年度歲出成長率並未大幅增加，僅成長4個百分點，萬一在立法院審預算時有刪減，增加幅度可能還會減少；至於歲出，在正常情況下一定會成長，因為其中有70%是法定義務支出，一部分是公教人員的薪資隨著年資增加，另外則是人口老化後，相關補助、各項社會福利費用也定會增加。

朱澤民說，歲出歲入成長率並非法律規定，而是編預算的時候心中的一把尺，且今年、明年因為疫情關係是特殊年度，歲出一定大於歲入成長。

朱澤民解釋，歲入歲出差短一部份原因是因為稅課收入短少，因為疫情關係，而且有些稅，企業界可以申請延後繳交，所以今年稅課少，加上今年有5G收入、明年沒有，所以歲入比較少，差短1165億元，加上每年依法必須債務還本850億元，合計2015億元。

主計總處報告顯示，差短主要因明年度較今年稅課收入減少77億元，還要減列5G行動寬頻業務釋照收入440億元，另外也減列中央銀行繳庫數以及地方建設基金裁撤繳庫數。