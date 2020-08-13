小明入境決策數變 一級開設如具文

「小明入境決策一變再變，難道疫情中心有幕後黑手操控嗎？」針對大陸子女來台決策一日數變，國民黨立院黨團13日痛批，決策品質令人不敢恭維，應考量現有法律規定、人道考量、防疫安全界線等，「外國使團訪台有配套，小明為何不能比照？」

決策數轉彎太荒唐

「決策1天可以修改9次，怎麼沒有內部討論呢？真是荒腔走板！」黨團總召林為洲質疑，行政院長蘇貞昌職責是統管所有部會，跨部會要協調好才符合疫情中心一級開設的目的，但小明問題從一開始就是陸委會跟指揮中心就不合；之前教育部說可以進來，又被指揮中心打臉，這次竟然又再發生，說明政府內部協調失靈。

「意見不同又出來講又要轉彎，這樣還算是一級開設嗎？」林為洲說，如果還是要聽背後不知道哪隻黑手的話，乾脆請那位幕後黑手來當疫情指揮官？尤其是碰到跟中國大陸有關的議題特別會轉彎，希望政府內部討論好再發布決策，每次都說一半再收回去，徒增外界紛擾，「指揮中心好像有意來亂大家的一樣！」

訂定標準、透明決策

「現在陳時中到底是不是疫情中心指揮官？看來他根本不是！」副總召林奕華指出，每次都有人影響最終決策結果，到底誰是真正在決定的人？請不要在背後垂簾聽政指揮，讓陳時中來揹黑鍋。小明是新台灣之子，身為人該有的人權及人道，竟被部會之間推來推去，親權、受教權該被這樣擠牙膏決策嗎？

林奕華表示，應該要提出科學根據，來計算出該訂幾歲開放入境，難道決策要像樂透或動滋券抽籤？許多孩子已經耽誤了一個學期的讀書學習了，難道12歲跟18歲以下的孩子就不需要跟爸媽團聚嗎？應該回到刑法民法的年齡限定基礎，或流行病學依據，否則就讓人覺得是政治考量，看不到政府部門應有的清楚決策過程。

人權不該政治考量

立委陳以信指出，政府的做法違反《聯合國兒童權利公約》，這在國內也已經有施行法，第9條、第10條提到「兒童有不與父母分離，應該與父母團聚的權利」，不能因為身分族群而有所分別。「相關決策人員你們已經違法失職，應該接受監察院跟公務人員懲戒委員會的調查！」

「原來小明要靠小慧，那我們現在就公開跟蘇巧慧陳情，希望12歲跟18歲以下也能比照辦理！」陳以信說，敬告行政院長蘇貞昌，「國家不是你家，國家政策不是讓你們家割稻尾，營造自家人的政治利益，請把國家還給大家！」

【更多精采內容，詳見 】