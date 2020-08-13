港澳條例要修正 政府紓困須謹慎

「我們希望臨時會可以更嚴謹討論紓困預算執行，而現在也是時候該修正港澳條例了！」時代力量立委邱顯智13日表示，17日開始將召開2次臨時會，除了希望紓困3.0各部會提出更詳細的預算書以外，也希望在香港局勢惡化之際修正港澳條例，讓香港人可以透過法定程序來台，進行政治庇護。

港澳條例該修正

邱顯智說，時代力量贊成立法院召開2次臨時會，好討論重要政策。而近來美國衛生部長阿札爾訪台、中共軍機擾台、香港民運人士接連遭捕下，希望臨時會除了可以討論紓困3.0以外，也可以討論港澳條例第18條的修正，要讓台灣可以仿效歐美有法定政治庇護程序，實質撐香港。

被問到實質要如何修正？邱顯智解釋，港澳條例18條雖然有授權相關機關可以援助香港，可目前還是以專案處理，但隨著香港局勢愈來愈危急，應該將法規以更細緻的方式修正，加上申請條件、程序與救濟方法。

時力立委王婉諭表示，針對紓困預算，先不論2100億的預算只有42頁，加上政府目前振興券的發放還要透過各部會各自撥預算，卻無法整合、導致4種振興券花了1億發放，因此她也要求未來在臨時會時，各部會也要提出更完整的預算書，畢竟目前1.0、2.0的執行率都低於5成，「錢要花在刀口上。」

紓困不要亂花錢

時力立委陳椒華提到，管制農地工廠的《工輔法》已經上路，他們希望分到1375億預算的經濟部要謹慎進行貸款或薪資補貼，不要紓困違法農地工廠，並獎勵依法轉型的工廠會可以申請紓困。另外很多社工企業會逼迫社工回捐薪水，希望政府不要紓困給無良企業。

全航總理事長白詠維說，航空業因為疫情受損嚴重，但交通部只有對航空公司、機師空服等提出紓困，卻漏掉了地勤人員，可是台勤、桃勤都已經分別因為航空業停擺而虧損1.2、2.4億，而且地勤的無薪假天數比空廚業還高，民航局卻沒有紓困地勤。邱顯智也說，會再要求交通部盤整紓困計畫。

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