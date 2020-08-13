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立法院二次臨時會 時代力量籲處理港澳條例

聯合報 / 記者陳熙文／台北即時報導
代力量黨團今上午舉行記者會，提議臨時會不僅該處理追加預算，更應對香港嚴峻局勢有所作為，應盡速修正港澳條例，以完善港人政治庇護的行政程序。圖／時代力量黨團提供
代力量黨團今上午舉行記者會，提議臨時會不僅該處理追加預算，更應對香港嚴峻局勢有所作為，應盡速修正港澳條例，以完善港人政治庇護的行政程序。圖／時代力量黨團提供

立法院預定在8月17日召開第二次臨時會，處理紓困第二期追加預算，時代力量黨團今上午舉行記者會，提議臨時會不僅該處理追加預算，更應對香港嚴峻局勢有所作為，應盡速修正港澳條例，以完善港人政治庇護的行政程序。

黨團總召邱顯智委員表示，目前香港局勢更加惡劣，黎智英、周庭等人被以違反國安法拘捕，而在美國衛生部長訪台的同時，中共又派軍機繞台。邱顯智認為香港與台灣是唇齒相依，所以加強撐香港的力道，不只是為了港人的安全，更是為了台灣本身的安全。因此黨團強烈主張，臨時會的議程除審查紓困預算3.0之外，應納入「港澳條例」修正草案，讓尋求政治庇護的港人能有可依循的明確程序規範與救濟管道。

在紓困預算的部分，時力立委王婉諭表示，台灣目前進入振興階段，卻看到部分振興亂象，缺乏各部會橫向的聯繫及整合，例如各部會發放振興券的系統平台建置費用，經濟部的三倍券要7933萬元，體育署的動滋券要2500萬元，農委會的農遊券則是2000萬元，而文化部發放的藝Fun券為745萬元，總計超過一億元在建置振興系統平台，認為行政院應該扮演整合的角色。

此外，王婉諭指出，在預算的使用上亦有各種亂象，例如動滋券的目的，應該是振興體育運動產業，但卻看見KTV、玩具模型店等皆可使用，明顯失去原本振興的目的。

而全國航空業總工會理事長白詠維則補充，這次疫情對航空業的衝擊相當嚴重，但在過去兩波補貼當中，多是針對一般公司的租金補貼、貸款，而現在紓困3.0終於納入空廚業，但地勤業部分仍未有相關因應。白詠維指出，以台灣航勤為例，每月平均減班休息9天卻又沒有補貼，這對地勤勞工傷害很重，所以希望紓困3.0方案也能針對地勤勞工進行薪資實質補貼。

邱顯智指出，民航局稱空廚業配合經濟部薪資補貼方案，未辦理減班休息，但根據所獲得的資訊顯示，華膳空廚7月減班休息了8天。另外，就民航局所認定地勤受到的影響較小，因此在新的追加預算中未納入薪資補貼對象，可是台勤實際減班休息為每月9天，受到的衝擊比空廚還嚴重。邱顯智質疑，倘若民航局無法掌握航空業目前所面臨的狀況，甚至連基礎事實都搞不清楚，要如何精準地進行補貼？

邱顯智 香港 地勤

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