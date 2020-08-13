找蘇巧慧陳情「才開放6歲以下小明回台」？藍委諷「小明靠小慧」

中央流行疫情指揮中心昨宣布，今起開放2至6歲(含)以下持居留證的陸籍子女申請入境。國民黨立院黨團今舉行記者會抨擊，民進黨政府在處理小明回台政策反覆，一年之內改9次新聞稿，這樣的決策方式實在荒腔走板。

國民黨立院黨團書記長林奕華指出，現在的疫情中心指揮官到底還是不是陳時中？每次決策顯然都有人在背後垂簾聽政、影響結果，卻不願面對大眾監督。

她也質疑，民進黨立委蘇巧慧接受小明父母陳情後，政府馬上宣布6歲以下小明們可以回來，國民黨雖然欣慰但也納悶，兒童及青少年的親權及受教權，為何必須是擠牙膏方式公布？

國民黨團總召林為洲說，指揮中心內部是否還有黑手在指揮，尤其碰到中國大陸有關就特別會轉彎，任何政策應該經過審慎充分討論再發布，哪有做一半再收回的？徒增國人紛擾。

藍委陳以信酸，如果「小明靠小慧」有用的話，今天開始他要天天來跟蘇巧慧陳情，看能不能讓6歲以上小明回來。如果不是蘇巧慧爸爸是蘇貞昌，政策上能有所調整，蘇巧慧的陳情能有效嗎？

陳以信抨擊，「國家不是你家」，政策不是靠這種方式割稻尾，營造自家政治利益。小明們能否入境回台，不是身份問題，是基於防疫需要產生的數量問題，政府必須滾動式檢討、擬定開放配套。

藍委賴士葆也說，陳時中是雙標黨的政客，美國衛生部長阿查爾可以大喇喇入台不需隔離14天，相較之下，小明們經過社會各方的輿論壓力，蔡政府卻只讓一小步，讓6歲以下的小小明可以返台，其他的小明不知何時是返台日，這是道地的不人道行為。

賴士葆說，此舉再次說明蔡政府眼中只有他們的政治利益，而無普世的人權價值，這對監察院剛成立的人權委員會實在是一大諷刺，監察院應去調查陳時中是否瀆職而加以糾彈？