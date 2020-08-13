政院拍板！18歲「完全成年」 可自辦手機、租屋、結婚

行政院會今通過38項關於調降成年年齡的相關修法草案，將成年年齡由20歲下修為18歲，修法也統一將男女可結婚年齡定為18歲、訂婚年齡為17歲，相關修法將包裹式送立院審議。未來立院三讀通過後，18歲堪稱完全成年，可以自己買手機、結婚、租房子、申辦信用卡、行動支付，甚至擔任公司之發起人等等。

草案指出，為使人民之權利義務對等，現行法律以民法成年為年齡門檻之規定，在成年年齡調降為18歲後，除另有特殊考量外，亦隨同修正，以期一致。

行院長蘇貞昌在院會表示，18歲公民權修憲正在討論中，政府先盤點法律面，希望讓民眾覺得政府在修憲之前已經做好準備。

政務委員羅秉成表示，這次修法共14部會提出38項法案，將包裹向立法院提案，主要修法重點有二，一是民法成年年齡調降為18歲，二是將男女結婚與訂婚的年齡統一。

羅秉成表示，調降成年年齡，係因世界主要的百餘個國家都將成年年齡訂為18歲，這是國際潮流，2018年日本也修法將成年年齡通過為18歲，並有4年過渡期，預計2022年施行；另外，過去民法與刑法的刑事完全年齡有落差，導致權責不相當，因此這次修法將之齊平。

羅秉成說，現行成年年齡已不符合時事潮流，立院有共識青年參政的年齡要下修，因此行政院也有責任，要讓刑法民法的成年年齡一致化。

草案規定，調降民法成年年齡後，民眾原依照相關法令規定、行政處分、法院裁判、契約得享有至20歲或成年之權利或利益，如撫卹金、遺屬年金、補助款、救助款、夫妻離婚後所約定對未成年子女之扶養費等，於新法施行後，其於修正施行前已取得之既有權益，亦保障持續享有至20歲。

根據行政院簡報，未來修法通過後，18歲就可以自己買手機、結婚、租房子、申辦信用卡、行動支付，甚至擔任公司之發起人等等。