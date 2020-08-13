捷克參議長月底訪台 遭中國打壓前議長遺孀也將來台

外交部今天表示，捷克參院議長韋德齊（Milos Vystrcil）將在8月30日率團訪台，這次訪台具有歷史意義，而捷克前參議長柯佳洛（Jaroslav Kubera）曾為了規劃訪台受到中國大陸脅迫，承受龐大壓力而亡故，韋德齊特地邀請柯佳洛遺孀一同訪台，完成柯佳洛遺願。

外交部歐洲司司長姜森在例行記者會上表示，韋德齊應我國立法院長游錫堃邀請，將於8月30日至9月4日率團訪台，外交部正與捷方及國內相關單位密切協調，相關節目安排確定後將進一步對外說明，韋德齊在捷克憲政體制的地位僅次於總統，他的來訪將對台捷雙邊關係、甚至台歐整體關係帶來許多正面影響。

姜森表示，捷克團也會進行兩次採檢，一採是登機前二天，結果是陰性才能登機，二採是到台灣的第三天，全團採檢，相關細節由指揮中心負責規劃。外交部正和中央疫情指揮中心密切協調，參照近日美日政要訪台的防疫措施，詳細規劃訪團交通、住宿、會議及交流、採檢等各層面的完整防疫措施，外交部也將配合指揮中心安排防疫措施訓練課程，相關接待人員都要參加受訓，兼顧外交禮儀及防疫需求。

姜森說，參議長本來說有專機，但因為專機需要中轉，因此有防疫的風險，外交部向指揮中心徵詢意見後，目前採包機的方向，直飛台北不中轉，待確定後會和外界說明；捷克團到台灣基本上也是團進團出，但因為人數較多，且除了政要之外，訪團成員還包括企業領袖、大學校長、民間團體，目前規劃會分團，外交部會根據不同團的行程做不同的交通規劃，一切都依照指揮中心的要求辦理。

姜森說，捷克前參議長柯佳洛曾為了規劃訪台，遭到中國大陸各種威脅，承擔沈重壓力，甚至連生命都受到影響，韋德齊這次來訪，獲得捷克參議院的高度支持，就是要彰顯維護民主自由的決心，不會屈服中共威權的脅迫，因此他特別邀請柯佳洛的遺孀參團訪台，另外，因為支持台捷民主理念而遭受北京報復的布拉格市長賀瑞普（Zdenek Hrib）也將隨團來訪。

姜森說，中國大陸以其市場為武器，威脅報復柯佳洛及賀瑞普等政要，干預捷克民主運作，引起捷克社會普遍關切，韋德齊這次將率領超過40位的捷克企業領袖來台，參加台捷經貿論壇，強化台捷自由市場體制的供應鏈經貿合作，他們當中有許多中小企業、新創業者，外交部正協調相關單位，安排雙方企業交流合作。