孫大千：Wecare替陳其邁催票 在乎的是民進黨不是高雄

聯合報 / 記者劉宛琳／台北即時報導
前立委孫大千提醒罷韓團體Wecare，高雄市不是紙紮的，台灣人民的頭腦也不是豆腐做的。圖／取自孫大千臉書
前立委孫大千提醒罷韓團體Wecare，高雄市不是紙紮的，台灣人民的頭腦也不是豆腐做的。圖／取自孫大千臉書

罷韓團體Wecare指「韓團隊」借體還魂，附身國民黨高雄市長補選長補選候人李眉蓁競選團隊，前市長韓國瑜更將出席選前之夜，不只把高雄人當塑膠，還是紙紮的，已經「玩」得太超過。前立委孫大千在臉書諷刺，Wecare終於忍不住站出來幫民進黨候選人陳其邁催票了，這也再一次的證明，Wecare所在乎的不是高雄市，而是民進黨；罷韓的真正目的不是為了贏回榮耀，而是為了贏回政權。

孫大千批評Wecare，不敢光明正大地站出來輔選，只好提出一個狗屁不通的鬼邏輯，如果韓團隊的成員為李眉蓁輔選就可以叫做借體還魂，那麼扁朝官員進入蔡英文政府，代表蔡英文也是陳水扁在借體還魂嗎？而罷韓團體中還包括了前朝官員，代表Wecare也是陳菊在借體還魂嗎？菊系人馬正在大力的為陳其邁輔選，代表陳其邁也是陳菊在借體還魂嗎？

孫大千提醒罷韓團體，請永遠記得高雄市不是紙紮的，台灣人民的頭腦也不是豆腐做的。

罷韓 孫大千 陳其邁

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