籲陸包容台灣國際參與 蕭美琴：可減緩敵意且受歡迎

我駐美代表蕭美琴12日參加華府智庫哈德遜研究所座談會，這是她首度以代表身分在華府參與座談會。她說，若中國大陸願以更包容態度看待台灣國際參與，有助減緩兩岸敵意，也可在台灣受到歡迎。

蕭美琴提到台灣的整體防禦安全概念，包括與美國合作開發沿海防禦巡航導彈系統，及水雷作戰阻止兩棲登陸，對台灣發動攻擊的能力，這都在討論及建造中。

蕭美琴表示，提升台灣防禦能力除了硬體，還有台灣軍隊現代化，強化儲備能量；網路安全的議題日漸重要，「網路安全作戰」也會納入軍事現代化一環，留住相關人才成為政府面臨的挑戰。

蕭美琴提到，疫情大流行凸顯了全球自由政府和專制政府面對重大挑戰的不同應對方式，台灣在過程中強化了自己作為自由民主國家的印象，凸顯透明與開放合作，和美方透過「全球合作暨訓練架構」（GCTF），和其他理念相近國家共同合作，面對衛生、婦女、假訊息和網路挑戰，台灣是重要的合作夥伴，日本也是，這是很好的框架，可以處理世界共同面對的問題，前提是需要公開透明與可問責的政府制度。

蕭美琴說，在疫情大流行期間，突出「包容」的重要性，中國大陸可以用政治隔離台灣，但病毒不會因此被隔絕，台灣的防疫成果獲得國際關注，也獲得一些拓展的機會，雖然有理念相近國家願意支持台灣參與世界衛生大會（WHA），但實際上還沒成功。

蕭美琴說，台灣在與全球合作防疫過程中不斷協調，這是很重要的一點，希望中共領導人明白這一點，若中國大陸願共享這種運作模式，有助兩岸減緩敵意，若中共對台灣的參與採取更包容的態度，相信在台灣也會非常受到歡迎。

在國際參與方面，蕭美琴說，美國的支持對台灣至關重要，台灣也需要其他國家的認可與支持。

蕭美琴提到，台灣和美國在台灣海峽與南海有很多重疊的戰略利益，在這點上雙方是有共識的，台灣需要和其他區域安全合作夥伴進一步合作，確保安全維持現狀和整體區域穩定。