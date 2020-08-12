蔡總統在華府智庫演說 提及台美關係三大任務

蔡英文總統在台北時間今晚參與在美國華府智庫哈德遜研究所與美國進步中心合辦的視訊會議，蔡總統表示，在她的第二任期內，會繼續與美國合作，首要任務即在區域的共同利益，建立更具建設性的台美安全合作關係；其次是啟動自由貿易協定的談判；第三則是與美國合作強化與其他理念相近民主國家的連結。

蔡總統在這場以「保衛台灣作為印太區域自由的堡壘」為的演說中，重申今年5月就職演說，提到兩岸關係互動將秉持「和平、對等、民主、對話」的4項原則維持兩岸互動，並持續尋求和平共存之道，避免兩岸關係惡化。

蔡總統一開始就以第二任期來破題，她表示，有人說，第二任期理應比第一任期更駕輕就熟，說這話的人一定是不曾體驗2020年以來我們所經歷的挑戰。就在此刻，全球有數十億人口被捲入新冠病毒疫情空前的漩渦，超過50萬人喪生，逾數百萬人染疫。同時，各國的經濟也面臨高度的不確定性，失業率攀升，全球貿易中斷。

蔡總統說，台灣抗疫表現雖然相對較佳，仍無法倖免餘波的衝擊。我國政府已宣布若干經濟振興復甦方案，照顧受創較重的企業及勞工，並確保我國產業在全球供應鏈重組後能就最佳位置。因此，當鄰國面臨嚴重經濟衰退時，臺灣的經濟還可以維持成長局面。

蔡總統話鋒一轉提到提到香港問題。她表示，除了疫情對經濟的衝擊外，我們更關切伴隨而來的廣泛政治效應。「當全球專注於對抗近代史上最為嚴峻的危機之際，我們看到一股勢力正升高對自由民主社會的威脅，香港就是最明顯的例子」，看到北京背棄對香港人民及國際社會的承諾，摧毀這座自由的燈塔，令我們既悲傷又驚恐。

「我們要向勇敢的香港人民致敬」，蔡總統指出，7月初，數十萬香港民眾不畏險阻，在香港立法會選舉初選，走出來投票。我們也深感國際社會有責任發聲並採取行動阻止香港的自由消逝，在此特別讚賞美國、英國及其他民主國家的作為，也呼籲更多理念相近國家勇敢站出來。

蔡總統說，香港的遭遇印證了台灣站在民主及自由的最前線。在未來4年中，我國政府責無旁貸，須更審慎處理兩岸政策，以維繫和平穩定並捍衛我們的民主自由。

蔡總統表示，這就是為什麼她要在今年5月就職演說中，提到兩岸關係互動的4項原則「和平、對等、民主、對話」。「和平」，就是我國將致力維持兩岸和平，而對岸也必須放棄對台灣的武力威脅；「對等」，則是雙方互不否認彼此存在的事實；「民主」，就是北京一定要體認到台灣的前途要由台灣2300萬人決定；而「對話」，就是在不預設政治前提情況下，我們不迴避與北京進行對話。

蔡總統說，台灣將秉持這4項原則維持兩岸的互動，並持續尋求和平共存之道，避免兩岸關係惡化。「我們認知兩岸的歷史與文化連結，堅信兩岸可以分享彼此的成功與成果，可以有更好的未來。」「但在此之前，我們必須務實認清雙方的差異。台灣的民主已臻成熟，2300萬人民有權利決定自己的未來，這和北京的立場迥異。」

蔡總統還指出，「我們必須確保兩岸互動不會危害我們的自由、民主及生活方式。」這也是台灣人民對民選政府的最基本要求。要堅守這些原則，就必須有能力保護臺灣對抗脅迫，並以實際行動展現決心，這也是她提升國軍實力時念茲在茲的。去年在與立法院的共同合作下，台灣的國防預算創歷年新高，占國內生產總值（GDP）的比例達2.3%。她十分期盼未來會繼續調升，而且所有資源都必須花在刀口上。

蔡總統說，台美在各項領域都高度互信，並對於如何保障及促進自由開放的印太區域有共同的戰略圖像。

她表示，在第二任期內，她將繼續與美國合作，首要任務之一就是在區域的共同利益上，建立更具建設性的台美安全合作關係。她相信台美雙方對區域挑戰的共同認知，是超越政治及黨派的。期待透過更坦誠及堅實的政策層級對話，與美方就如何維繫兩岸和平，建立最大共識。

其次是啟動自由貿易協定的談判。對於如何推進台美洽簽自由貿易協定，蔡總統說，台灣必須有清楚且具體的規畫。過去很長1段時間，雙邊貿易關係受阻於技術性問題而未能持續推進。「我們有決心依既定的科學標準共同來克服，同時確保消費者安全。」她相信台灣民眾可以瞭解與美國建立更緊密經貿關係的價值與優點，希望美方也能體察這項協定的深遠戰略意涵。

蔡總統進一步指出，第3是與美國合作強化與其他理念相近民主國家的連結。6月舉辦的「哥本哈根民主高峰會」中，她見證到理念相近國家逐漸凝聚共識需強力捍衛全球民主制度。她想這可以從協助臺灣參與國際組織做起，提供更多制度面的支持。

蔡總統說，今年1月，超過1400萬台灣民眾踴躍投票決定我國的未來，投票率創下新高。「台灣人民對我們的民主及共同的成就深感驕傲，證明民主並非專屬於西方世界，更非像某些人聲稱與特定文化無法相容。」「選擇所屬政體，是普世人民的共同願望，更是不可剝奪的權利。」

蔡總統說，身為台灣總統，她的職責就是保障人民的這些權利，並確保這些權利世代傳承下去。台灣站在捍衛民主價值的最前線，眼前面臨的嚴重威脅，反映出我們任務的艱鉅。然而，只要理念相近民主國家團結一致，她有信心我們終將克服挑戰，共同保衛台灣，繼續扮演印太區域自由與民主的堅實堡壘。

這項視訊會議，由「哈德遜研究所」所長華特斯（John Walters）及「美國進步中心」會長兼執行長譚登（Neera Tanden）引言；接著由駐美代表蕭美琴、哈德遜研究所美國海權中心主任克羅普希（Seth Cropsey）、美國進步中心主管國安及國際政策副會長梅格莎曼（Kelly Magsamen）透過視訊分別針對總統致詞的內容發表談話。