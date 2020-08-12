網傳蔡總統公開場合脫鞋 查核中心：錯位照片誤導

臉書流傳總統蔡英文在公開場合坐椅子照片，並特寫雙腳部位稱蔡總統是否把公開場合當自己家，暗示有脫鞋舉動。經查核中心查證指出，這是以錯位照片與文字誤導讀者的錯誤訊息。

近期社群平台臉書流傳2張蔡總統在公開場合坐椅子的照片，並搭配文字宣稱：「是香港腳發作嗎？或者只是要促進血液循環？還是把公開場合當自己家？」

台灣事實查核中心以關鍵字檢索，查找到照片出處為蔡總統9日於臉書專頁分享，接待「日本弔唁故李前總統訪臺團」的照片。

查核中心比對原始照片與網傳照片，發現網傳照片，放大擷取蔡總統腳踝處，並以照片中右腳鞋跟，誤導為左腳腳踝處，造成左腳的腳踝高於鞋底的錯位感。

查核中心也查找媒體「中時電子報」、「聯合新聞網」當天新聞，皆有使用原始照片搭配報導，但都沒有指出蔡總統在接待會上，有脫鞋舉動；此外，查核中心還檢視蔡總統臉書當天直播，以及「中天新聞」與「台視新聞」完整畫面，皆沒看見蔡總統有相關舉動。

綜合以上資訊，查核中心認為此傳言以照片錯位，搭配揣測文字誤導讀者，是錯誤訊息。