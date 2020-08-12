陳菊用5位機要 監院：和上屆院長相同 一切依法辦理

監察院長陳菊就任後，任用機要職多達五位引發爭議。監察院代理秘書長劉文仕今天表示，監察院內機要任用都是符合「各機關機要人員進用辦法」第三條第一項「各機關進用之機要人員員額，最多不得超過五人」規定辦理，前任院長張博雅亦然，法律不會為特定人而訂定，公務員也不會為特定首長而執行不同法律。

劉文仕說明，張博雅任內也是晉用五位機要人員，同樣「滿編」，人數同這一屆，差別在於有一位在秘書長室服務；但機要人員是一體的，就是協助院長公務執行。

劉文仕指出，除既有之監察權，新一屆監察院還增有國家人權委員會業務，所以任用五位機要不僅是法令賦予權責，也是符合新屆期監察院工作任務推動所需，尤其機要人員的彈性高，隨時可以配合院務需求前往不同單位支援，因此外界用放大鏡看待新任院長室五位機要，實屬過度揣測。