談政黨外交 蔡英文：要讓社會認為民進黨「懂國際」

民進黨中常會今天邀請民進黨國際事務部主任羅致政以「民進黨政黨外交的策略與挑戰」為題進行專案報告，報告中提到，政黨外交的目標是爭取國際社會對於民進黨的暸解、認同及支持，具體網絡平台包括國際組織網絡、民進黨駐美代表處、政策說明會、工作層級聚會、國內外觀選團及互動拜會，民進黨也提供訊息管道，包括英文出版品、時事座談會、英文官網、臉書和通訊軟體等，未來民進黨將進行人才培育計畫，培養新世代的國際事務人才。

據轉述，民進黨主席蔡英文聽取報告後也說，今年全代會訴求「團結台灣，前進世界」，民進黨除了清廉、勤政、愛鄉土等傳統價值訴求外，應該也要增添具有國際視野的訴求口號。

據轉述，蔡英文表示，民進黨是本土化政黨，但未來國際交流、交往是重點，民進黨要改變社會認為「不夠國際化」的形象，讓社會認為民進黨懂得國際，能掌握世界，雖然台灣是中小型國家，仍有成功外交案例，例如這次防疫口罩外交，民進黨應該把成功防疫經驗帶向世界。

蔡英文也說，政黨外交是台灣整體外交工作的一環，因此推動政黨外交是民進黨必要且重要的工作。在政黨外交工作上，除了協助民進黨執政下的外交事務，為政府的外交政策與對外作為，做積極的論述與辯護之外，「我們也運用更數位、更與時俱進的網路與社群，讓外交充滿溫度與熱情。」

蔡英文說，政黨外交是全黨都應該動起來的工作，樂見黨部各部門舉辦一系列的活動，協助推動民主、人權的普世價值理念。黨部是甄選及培養人才的地方，未來民進黨將持續發掘與培養更多有興趣、有能力從事國際事務的年輕朋友，為民進黨的外交工作打下長遠深厚的基礎。