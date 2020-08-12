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經濟部判斷大同董事會失能 准市場派11月底前開股臨會

工程會通函各機關 政府採購案避免「球員兼裁判」

聯合報 / 記者賴于榛／台北即時報導
工程會主委吳澤成。本報資料照片
工程會主委吳澤成。本報資料照片

工程會今表示，日前已通函各機關，如有發生評選委員本人或擔任負責人之法人、團體，3年內曾參與政府採購案投標或分包，致發生不能公正執行職務者，機關得視個案實際情形判斷將該委員予以解聘，避免球員兼裁判情形。

近日政府標案評委遭質疑，行政院政委、工程會主委吳澤成日前曾表示，採購法不分黨派、藍綠，就事論事，標案部分還是由採購機關來選用評審委員，後續操作上，評委有是否依法行事，或是機關一定要用某個委員，都是機關的取捨與選擇。

工程會今天表示，各機關依「採購評選委員會組織準則」遴選評選委員，應考量具有與採購案相關專門知識之人員，且不得為特定廠商利益或明知操守不正而為遴選，避免集中少數委員，造成機關御用評委之誤解。

工程會指出，為使個案採購評選委員公開透明，依規定機關一成立評選委員會，除有特殊情形外，應即將評選委員名單及學經歷公開於政府電子採購網，以利各界檢視其專業與採購標的之關聯性；受遴聘之評選委員應依據法令，本於專業及良知，公平對待受評廠商，公正辦理評選，協助機關選擇優質得標廠商，不應徇私。廠商依法可申請閱覽評選會議紀錄及評選總表，對於評選結果認為損害權益，可透過異議、申訴救濟。

為主動發現評選過程有無異常情形，工程會也建置管理機制，機關刊登個案決標公告時，系統發出電子郵件詢問各委員評選過程有無發現異常，例如「個別委員對廠商之評選結果明顯異於其他委員」或「機關人員或委員有偏離事實之明示、暗示特定廠商之優劣」等，若接獲委員反映有異常，即責請機關檢討或啟動稽核，以確保評選公正性。

工程會也呼籲，採購機關遴選委員，評選委員公正評選，均應遵循法令規定，如有違法行為，各應負起法律責任。

行政院 裁判 吳澤成

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