影／無端捲口罩詐欺又遭嗆太小咖 陳柏惟：小咖就小咖

台灣基進立委陳柏惟一張在選舉時與選民的合照，讓他意外捲進一場疑似跨國口罩詐騙案。一名黃姓行銷顧問自稱是陳柏惟的競選總幹事，誆騙從事醫療外銷的吳先生，過程中黃男出示與陳柏惟的合照增加可信度，吳先生認為黃姓男子政商人脈廣，應當不會有問題，因此訂了2千多萬元的口罩，沒想到出口到薩爾瓦多，竟是不合格的口罩。

對此陳柏惟表示他完全不認識黃姓男子，他強調自己與團隊都是政治工作者，不會跟商業運作有牽扯，他更幽默地說「我沒有在賣口罩」。

媒體求證涉嫌詐欺的黃先生，他除了否認詐欺之外，更嗆說陳柏惟「太小咖」，要找立委背書也不會找他。針對被黃先生「二度中傷」，陳柏惟尷尬地笑說「小咖就小咖，還好啦」，他強調嘴巴長在別人身上，只能管好自己的行為。至於是否對黃先生利用他名譽涉嫌詐欺提出告訴，陳柏惟說他沒有證據，因此目前沒有進一步討論，不過他也承諾會提供受騙的吳先生法律上的協助。