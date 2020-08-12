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蘇震清涉案辭黨職 高市前議員蔡昌達遞補民進黨中執委

聯合報 / 記者丘采薇／台北即時報導
民進黨7月舉行全代會改選中執委，王定宇（右起）、陳啓能、洪健益、鄭宏輝、蔡昌達、何志偉六人票數相同抽籤，結果蔡昌達沒抽中，其他五人當選中執委。報系資料照片
民進黨7月舉行全代會改選中執委，王定宇（右起）、陳啓能、洪健益、鄭宏輝、蔡昌達、何志偉六人票數相同抽籤，結果蔡昌達沒抽中，其他五人當選中執委。報系資料照片

民進黨立委蘇震清涉嫌收賄並遭羈押禁見，日前被民進黨停權，民進黨廉政委員會昨晚臨時開會決議，將蘇震清停權3年。蘇震清辦公室今天發出蘇震清聲明，宣布蘇自即日起辭任民進黨中執委與中常委職務，等司法紛爭落幕，重證清白後，再繼續為民進黨理念共同效力。民進黨中央表示「尊重」。

民進黨表示，依照黨章規定，蘇震清辭職後，由高雄市前議員蔡昌達遞補中執委，至於中常委一職，將再由中常委互推。

民進黨日前全代會進行權力核心改選，先由全國黨代表選出30席中執委，再由30席中執委選出10席中常委。中執委選舉確定當選25人（含婦女保障7名），但共有6位男性同票，因此抽籤「6抽5」，參與抽籤者包括英系洪健益、蘇系鄭宏輝、海派蔡昌達、綠色友誼連線何志偉、海派王定宇及正國會陳啟能，中央黨部製作6支籤，抽到6號即淘汰，最後蔡昌達抽到6號。如今蘇震清辭去中執委及中常委，中執委一職因此由當時同票的蔡昌達遞補。

民進黨 蘇震清 中常委

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