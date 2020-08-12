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美國衛生部長阿查爾夜遊故宮 陳時中回應了

阿查爾下午搭軍機離台 外交部：此行達成多項實質成果

聯合報 / 記者徐偉真╱台北即時報導
美國衛生部長阿查爾訪問台灣的最後一個行程，到五股參觀口罩工廠，離去前近距離短暫回應媒體提問，並對著鏡頭比出讚的手勢。記者林俊良/攝影
美國衛生部長阿查爾訪問台灣的最後一個行程，到五股參觀口罩工廠，離去前近距離短暫回應媒體提問，並對著鏡頭比出讚的手勢。記者林俊良/攝影

外交部表示，美國衛生部長阿查爾今天下午搭乘美國軍機離台，外交部說，阿查爾這次率團訪台達成多項實質成果，外交部感謝美國政府及阿查爾對台灣的強勁支持及堅定友誼，作為美國在印太地區的緊密夥伴，台灣將努力對全球共同關切的議題作出更多貢獻，也將持續深化台美各領域的全球合作夥伴關係。

外交部發布新聞稿表示，阿查爾上午離台前特別前往台北賓館，代表美國人民追思故前總統李登輝，他也參觀了我國口罩工具機生產廠商，並與行政院副院長沈榮津會晤，暢談我國成立口罩國家隊，透過公私協力，成功生產足夠口罩及防疫物資以有效控制疫情，雙方並盼加強台美產業供應鏈合作。

外交部表示，阿查爾這次率團訪台達成多項實質成果，除晉見蔡英文總統、接受副總統賴清德款宴、並拜會外交部長吳釗燮、衛生福利部長陳時中等部會首長，此外，阿查爾率領的美國衛生部專家團隊也與前副總統陳建仁等我國內防疫專家學者舉行對談，雙方就疫苗、治療性藥物以及未來的檢測合作等深入交換意見。

外交部表示，阿查爾並見證台美簽署衛生合作備忘錄，另與陳時中簽署共同聲明，重申確認台美雙方因應全球衛生挑戰及疫情相關合作。阿查爾並在國立台灣大學發表公開演講肯定台灣防疫成果，獲得廣泛的迴響。

外交部表示，阿查爾在各場合公開致詞中轉達美國川普總統對台灣的堅定支持與友誼，並肯定我國捍衛民主、透明及開放等共享價值。他也盛讚台灣在公共衛生與醫衛產業的領導地位，強調我國防疫成果堪稱全球最成功的表率之一，深信世界衛生組織（WHO）與國際社會能受益於台灣的抗疫經驗。

外交部表示，阿查爾特別強調，中國共產黨長期阻撓台灣參與全球衛生事務，嚴重忽視台灣2300萬人民的健康人權，美國將持續提供協助，讓台灣在公共衛生等重要議題上做出貢獻。

美國衛生部長阿查爾下午搭乘美國軍機離台，圖為他今天上午到台北賓館，代表美國人民追思故前總統李登輝。記者徐偉真/攝影
美國衛生部長阿查爾下午搭乘美國軍機離台，圖為他今天上午到台北賓館，代表美國人民追思故前總統李登輝。記者徐偉真/攝影
美國衛生部長阿查爾8月9日傍晚抵台，展開為期4天的訪問，離台前還參訪「口罩國家隊」的長宏機械公司，下午13時30分在台北松山機場搭乘專機離台。記者黃義書／攝影
美國衛生部長阿查爾8月9日傍晚抵台，展開為期4天的訪問，離台前還參訪「口罩國家隊」的長宏機械公司，下午13時30分在台北松山機場搭乘專機離台。記者黃義書／攝影

阿查爾 外交部

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