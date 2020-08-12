台人在陸社區任職免罰 台教會籲行政法院勿成國安漏洞

曾雅琦等27名台灣人在廈門市海滄區未來海岸社區擔任社區主任助理，去年3月遭內政部認定在大陸黨政軍機構任職，依違反兩岸關係條例各裁罰10萬元。眾人不服提告；台北高等行政法院日前認為，憲法保障人民工作權，原處分不符比例原則，判曾女等人勝訴，可上訴。

台灣教授協會今天舉行記者會，代理會長陳俐甫表示，該案相關當事人擔任中方政治性機關、團體的職務，屬於陸委會公告禁止擔任中國黨、政、軍組織的職務，然台北高等行政法院卻忽視中國與台灣體制不同，此職位屬於中國地方行政之一環，且中國招聘台灣人參與基層治理工作，以「認同九二共識」為前提，強化中共政治信仰，營造對台統戰樣板，台灣教授協會反對台北高等行政法院越俎代庖替陸委會定義他國境內政治職位之屬性，呼籲行政法院不要成為紅色滲透的國安漏洞。

律師黃帝穎表示，北高行法官要內政部舉證中國統戰對台有何不利影響，根本是「雞蛋裡挑骨頭」，以美國近年法辦中共人士或校園滲透及所謂孔子學院為例，美國政府尚不需要舉證到這種程度。

台灣教授協會法政組召集人徐浤馨強調，中國招聘台灣人參與中國社區基層治理工作，以「認同九二共識」為前提，就是逼迫放棄思想自由，企圖製造交流陷阱，其實就是綿密的統戰手法之一，影響台灣社會安定。