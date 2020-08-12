藍批紓困3.0僅42頁要2100億元 政院反酸「是不是偷懶」
立法院擬在下周召開二次臨時會，國民黨團今發聲明反對，更質疑行政院的紓困3.0預算書僅有42頁卻要2100億元的預算，明顯藐視國會。政院人士則說，紓困2.0和紓困3.0的預算書差不多厚，酸國民黨立委，是不是偷懶上次沒有認真看。
國民黨團批評，「紓困3.0」預算書總體預算高達2100億元，僅有42頁，且其中預算總說明部分僅佔6頁，平均一頁需花納稅人50億元，內容過於簡陋，明顯藐視國會，黨團反對這種「字字千金」的預算編列方式。
行政院發言人丁怡銘表示，政院尊重立法院，只要立院召開二次臨時會並排定時程，院長蘇貞昌一定會去報告「紓困3.0」相關預算用途。
政院人士則翻出預算書表示，紓困2.0和這次紓困3.0的預算書是差不多厚的，前次48頁，這次42頁，主計處並沒有偷懶，反而是提出質疑的國民黨立委，是不是偷懶，上次沒有認真看。
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