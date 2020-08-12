後疫情觀光柯文哲應向台南取經？ 黃偉哲：各具特色
台北市政府昨天舉行「後疫情時代觀光旅遊轉型論壇」，晶華酒店董事長潘思亮在會中要台北市長柯文哲向台南取經，對此，台南市長黃偉哲今天受訪時表示，「我們不敢自居，六都皆各具特色。」
台北市長柯文哲昨說，疫情讓全球觀光產業變成觀光「慘」業，近9成外國觀光客必訪的台北市成為海嘯第一排重災區；潘思亮則要柯文哲學習台南多辦活動、向台南取經。
黃偉哲說，我們不敢自居，柯文哲是前輩，柯第一任擔任市長的時候，他是立法委員，有去拜訪過柯，所以說柯文哲有自己的理想跟抱負，其他五都也都各具特色。
黃偉哲表示，台南是座觀光城市，平常就要打好基底，台南對於旅遊品質、價格哄抬嚴格取締，「如果有一粒老鼠屎，我們一定要把老鼠打死」，所以如果有害群之馬、亂漲價，一定會嚴懲，會要求商家自律，消保機關也會保衛旅遊品質。
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