國民黨：陳菊不適格 將監察院當成政府大內宣機構

國民黨今天發布新聞稿質疑，監察院長陳菊上任後即任用前高雄市府人馬佔滿機要缺，陳菊自稱要當末代監察院長，任用機要卻迥異於過往院長的慣例，張博雅時期才任用1位機位，陳菊卻用滿5位，令人質疑為何陳菊的業務量需要5倍的機要人力？顯然是急著安插酬庸自己人馬，讓人難以苟同。

國民黨表示，身為監督行政體系的監察院首長，陳菊一上任就傷害了監察院公正、公平、客觀的形象。

針對監察院宣稱，為讓監察院和外界有更多互動，處理對外宣傳及新聞的業務量大增，需要額外的幕僚協助處理，國民黨抨擊，監察院的職權是接受人民陳情，並行使糾正、彈劾、糾舉、審計等監察權，並非為政府擦脂抹粉、宣揚政績的單位，陳菊根本是搞錯方向，將監察院當做政府大內宣的機構。

國民黨表示，陳菊雖然宣稱退出民進黨，卻仍保有政黨思維，大內宣的手法如出一轍，證實了國民黨當時反對陳菊擔任監察院長是正確的訴求，陳菊根本不適任、不適格。

國民黨指出，根據國民黨最新民調顯示，超過6成民眾痛恨派系酬庸、獨厚自家人的作法，更不認同政府花大錢購買媒體的作為，但陳菊剛上任就將濫權酬庸搬到監察院，不僅增加對外宣傳的業務，也擴增機要的任用，完全背離民意，國民黨要求監察院應該公布五位機要的薪資金額，陳菊增加機要的任用是多花了人民多少的公帑？對社會大眾做清楚明白的交代。